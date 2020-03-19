Как мы в Чернобыле искали нелегальные поля: эксклюзивный репортаж "Сегодня"

В зоне отчуждения пока не нашли точного объяснения, откуда на полях, загрязненных радиацией, следы от тяжелой техники

После резонансного заявления Уполномоченного президента по вопросам земельных отношений Романа Лещенко о выращивании сельхозпродукции на чернобыльских землях, корреспондент сайта "Сегодня" отправился в Чернобыль. Напомним, по данным Романа Лещенко, на радиоактивно загрязненных территориях в зоне отчуждения так называемые "черные аграрии" выращивали кукурузу, подсолнечник и сою.

Свои данные Уполномоченный президента подкрепил спутниковыми снимками.

Фото: Роман Лещенко

"Ни для кого не секрет, что за проволокой, на загрязненной территории, есть сельхозпроизводство. Мы его видим не с помощью правоохранительных органов, а с помощью спутника. Также видим, что вырублена часть лесов, и на этих местах выращивают подсолнечник, кукурузу и сою", – заявил он.

Эти данные не на шутку встревожили руководство Госагентства по управлению зоной отчуждения. Его руководитель Екатерина Павлова ответила нам, что обязательно проверит озвученные сведения и запланировала встречу с Романом Лещенко. Спустя несколько дней Екатерина Павлова организовала для журналистов поездку в зону отчуждения. Не дожидаясь периода посевной, корреспондент "Сегодня" отправился в зону отчуждения выяснить, есть ли там признаки сельхоздеятельности.

Фото: "Сегодня"/Игорь Серов

Учитывая, что у нас в распоряжении были точные географические координаты полей, мы отправились на эти локации. Сопровождающие нас советник и.о. руководителя Госагентства Олег Насвит и директор госспецпредприятия "Экоцентр" Сергей Киреев уже в начале поездки по полям поставили под сомнение то, что на локациях ведется хоздеятельность, но на проверку мы таки выехали.

Фото: "Сегодня"/Игорь Серов

По пути Олег Насвит, общаясь с коллегами, выяснил, что работники зоны отчуждения хоть и не замечали "черных аграриев", но все-таки был случай, когда один из фермеров, работающий на приграничной территории, "прихватил" часть земли, отнесенной к зоне отчуждения, под сельхозугодия.

"Насколько мы слышали, прокуратура открыла и расследует уголовное производство", – сказали Олегу Насвиту коллеги.

Первой локацией на нашем пути оказалось поле вблизи села Корогод (в 15 км от Чернобыля). Как и из остальных сел, отсюда в 1986 году были эвакуированы все жители. На поле мы увидели множество следов техники, больше всего их было по краям этого земельного участка. На несколько минут участники нашей "поисковой экспедиции" остановились, присмотрелись к этим следам, изучили их протяженность и сделали предварительный вывод:

"Возможно, они появились в 2015 году, когда в зоне отчуждения были пожары. Не исключаем, что это следы от техники, которая была задействована в ликвидации пожара", – предположил Сергей Киреев.

Само же поле поросло травой и явных признаков сельхоздеятельности не было.

"Действительно, здесь когда-то были сельхозугодья, но сейчас здесь ничего нет. Поле зарастает соснами. В принципе, уровень загрязненности здесь такой, что можно было бы выращивать сельхозкультуры, но в зоне отчуждения это запрещено", – говорит Олег Насвит. В тренде Карантин в Украине: призыв в армию остановили

Среди следов с четкими отпечатками звеньев гусениц, были и такие, где между следами от колес техники выросли сосны возрастом около 5-7 лет. То есть, дерево выросло уже после того, как эти следы были оставлены.

Фото: "Сегодня"/Игорь Серов

С помощью дрона известный чернобыльский блогер и глава Общественного совета при Госагентстве Александр Сирота в нашем присутствии промониторил обстановку на поле. Картина везде без исключения была одинаковой – на большинстве территории сорняки и сосны различной высоты и возраста. Впрочем, когда Александр опубликовал фото в соцсети, наблюдательные пользователи также обратили внимание на странные полосы на поле.

Фото: "Сегодня"/Игорь Серов

"Это бывшие колхозные поля", – ответили в Общественном совете при Госагентстве, добавив, что без воды рельеф меняется медленно.

Вторая локация, на которую мы отправились, находится вплотную к полуразрушенным строениям администрации бывшего колхоза. Здесь территория плотнее поросла сорняками и визуально также ничего не указывало на то, что эти земли недавно обрабатывались. Единственным напоминанием, что сюда заезжают люди на технике, является то, что посредине поля распахана полоса, которая предназначена остановить пожар в случае возгорания травы.

Фото: "Сегодня"/Игорь Серов

В свою очередь Уполномоченный президента по вопросам земельным отношений Роман Лещенко говорит, что озвученные ним ранее сведения не только достоверны и имеют ряд доказательств, но и будут обговорены на высшем уровне.

"Доказательства выращивания сельхозпродукции в зоне отчуждения будут рассмотрены правоохранительными органами. Это единственный правильный способ остановить незаконную деятельность и не дать "черным" фермерам выращивать загрязненную продукцию", – резюмировал Уполномоченный президента по вопросам земельных отношений.

Направляясь к выезду из зоны отчуждения, мы увидели, что в направлении этого же выезда движется фура, груженая бревнами. Почему здесь пилят лес и для каких целей вывозят бревна – на эти вопросы мы надеемся получить ответы от компетентных лиц зоны отчуждения уже в ближайшее время.

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