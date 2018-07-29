Как не отравиться грибами, и что делать в случае беды: Супрун дала советы

И.о. министра здравоохранения Ульян Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от отравления грибами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украине растут почти 2000 видов шляпочных грибов, из них съедобными считаются не более 500.

Как защитить себя от ядовитых поганок, и что делать, если подозреваете, что все же попробовали ядовитый гриб:

лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю и продаются в торговой сети;

не покупайте грибы на стихийных рынках;

если все же пошли за грибами – внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его наряду с другими;

не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;

не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов;

не пробуйте сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные следует выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде более суток.

Основные признаки отравления:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе, диарея;

повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.

"Если у вас появился хотя бы один из этих симптомов – срочно звоните "103". Пока едет помощь, промойте желудок простой водой (вызовите рвоту), пейте много жидкости и примите сорбенты", – рассказала Супрун.

Как мы уже писали, в Украине начался грибной сезон – люди теряются и попадают в больницы целыми семьями. В Киеве зафиксированы первые за сезон случаи отравления грибами. В столичной больнице уже шесть пострадавших, а в других регионах фиксируют смертельные случаи.

Врачи предостерегают, что осторожными нужно быть даже со съедобными грибами. Специалисты отмечают, что сам продукт довольно тяжелый для желудка, а проблемы может ощутить и здоровый человек, а также те, кто страдает холециститом, панкреатитом, у кого застой желчи.