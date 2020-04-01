Как не подхватить коронавирус от курьера: видео

Эксперты рассказали, в какой момент украинцы больше всего рискуют заболеть из-за доставки

Доставка еды во время карантина – спасительная палочка не только для бизнеса, но и для украинцев. Потребность в курьерах выросла в разы. Но могут ли они доставить вместе с пиццей или пакетом косметики опасный вирус?

Жители одной из столичных высоток курьеров дальше первого этажа не пускают. Такие нормы ввели на время карантина.

Юлия Светенко, председатель правления ОСМД "Победа 121":

"Завернули мы курьера, который был без маски и перчаток. Он сказал, что руководство еще им не раздало. В другом случае, так же курьера, который сказал, что у него были маски и перчатки с утра, но их было недостаточно, они износились".

Некоторые курьеры пренебрегают правилами во время карантина. Одни носят маски под подбородком, а не на лице. Другие – дольше положенного срока. Например, целый рабочий день. Маски в аптеках – дефицит, сетуют курьеры. Индивидуальной защитой часто обеспечивают в ресторанах. С перчатками проблем нет. Их меняют после каждого клиента.

У курьера Андрея со средствами защиты все в порядке. Парень постоянно дезинфицирует руки перед работой и после доставки. И следит, чтобы товар, который он доставляет, тщательно упаковали в ресторане или магазине.

Андрей Остапчук, представитель службы доставки:

"Все продукты хорошо запаковывают, поэтому мы не касаемся руками ни в коем случае. Касаемся только это пакетов, в которых продукты. Поэтому руки свои дезинфицируем, поэтому риск сводится к нулю".

Юрист Максим Несмеянов, исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины", советует украинцам обращать внимание на тех, кто доставляет заказ.

"Когда курьер приходит к вам домой, обратите внимание, в каком состоянии сумка, в которой он транспортирует продукт. Лучше рассчитываться банковской картой. Когда вы рассчитываетесь наличными средствами, идет контакт вас и денег, а деньги являются переносчиком вирусов".

Чтобы обезопасить себя от лишнего контакта с курьером, попросите его оставить заказ за дверью, дома обработайте пакеты антисептиком и переложите в другую тару.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в США стриптизерши начали доставлять еду. Предприимчивый бизнесмен из Портленда решил не закрывать клуб на карантин, а переквалифицироваться.

А еще врачи настаивают, что осторожными стоит быть не только с доставляемыми продуктами, а и теми, которые вы приносите домой сами. Поэтому мы выяснили, как продезинфицировать продукты, купленные в супермаркете. Овощи и фрукты необходимо обдавать кипятком, а для упаковок можно приготовить специальный дезинфектор.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама