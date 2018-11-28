Как не попасть на удочку мошенников: научит "Родинний Клуб"

Еще с 90-х украинцы привыкли к тому, что доверять кому-то опасно, честных розыгрышей не бывает, а кругом одни обманщики

Представители компании "Родинний Клуб" решили разобраться, неужели ситуация не изменилась и как отличить мошенника от честной компании.

Cфера, в которой чаще всего можно встретить аферистов

Именно сфера розыгрышей и проведения различных маркетинговых акций стала одной из излюбленных для проделок мошенников, утверждают эксперты "Родинного Клуба". А все потому, что украинцы слишком часто доверяют, забывая о том, что нужно все и всех проверять и мыслить критично.

Запомните, что мошенничество – это преступление, в первую очередь, интеллектуального характера. Люди ведутся даже на самый очевидный обман, в спешке отправляют на карту злоумышленников деньги в сумме 1% от стоимости выигрыша (якобы за уплату налога), а в результате, приз никто никому не дарит, а мошенника уже и след простыл. После такого люди разочарованы и перестают участвовать в акциях и розыгрышах совсем.

От этого зачастую могут пострадать и честные организаторы. К примеру, компания "Родинний Клуб" регулярно проводит розыгрыши крупных денежных призов среди своих клиентов и не раз сталкивалась с недоверием к этой сфере.

Так как же не стать очередной жертвой банального развода?

Не будьте ленивыми и найдите официальный сайт организатора розыгрыша. На сайте необходимо обратить внимание на его наполнение, то, как часто обновляется информация, на оформление и количество страниц. Если перед вами мошенник, то сайт будет наполнен на скорую, с 1–2 страницами с устаревшей информацией. Аферистам не выгодно тратить деньги на дорогой и качественный сайт, поэтому они создают "однодневки".

Если с официальным сайтом все в порядке, вы решительно настроены принимать участие? Не спешите, а внимательно ознакомьтесь со всеми правилами проведения розыгрыша и определения его победителя. Эти документы должны быть заверены официальными подписями и печатями, написаны юридически верным языком, не противоречить друг другу и быть максимально понятными обычному человеку.

Если все честно, то на официальном сайте должны быть опубликованы видео-интервью с предыдущими победителями, а сама процедура определения счастливчика должна проходить в прямом эфире или с дальнейшей публикацией видео-отчетов.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы будете знать, как можно отличить мошенника, который норовит заработать на вас побольше денежек, от честного организатора.