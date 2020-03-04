Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Как не заразиться коронавирусом: полезные советы эпидемиолога

4 марта, 09:56

Тина Наринецкая

Этих правил необходимо придерживаться, чтобы минимизировать риск

Новый коронавирус из Китая уже пробрался в Украину – первый случай зафиксировали в Черновцах. В связи с этим заведующий эпидотдела Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз рассказал, как уберечься от COVID-19. Об этом сообщает "Суспільне".

Чтобы максимально минимизировать риски заражения, необходимо:

Мыть руки. Если нет возможности помыть руки, эксперт советует носить с собой спиртовой дозатор. Им руки нужно тереть 30 секунд. Этого, по словам Виктора, будет достаточно, чтобы уничтожить вирус.

Надевать маску, если заболели. Защитную повязку нужно носить на работу или в места, где есть люди. Если маски нет, кашлять или чихать нужно в одноразовую салфетку и сразу же ее выбрасывать. Наиболее оптимальный вариант – при болезни сидеть дома.

Реклама

Проветривать дом или квартиру. Также будут полезны прогулки на свежем воздухе, но при этом нужно избегать скоплений людей.

Меньше ездить общественным транспортом. Более безопасно добраться до нужного места пешком.

Эпидемиолог отметил, что маска от болезни не защитит.

В тренде
Еще теплее, но с дождями: чем удивит погода украинцев 4 марта (карта)

"Возможно, даст какой-то процент возможности избежать, но вот смотрите: если вы маску наденете – у вас же глаза не закрыты", – отметил он.

Также Виктор не советует пить алкоголь, чтобы "убить" вирус.

"Спиртосодержащий раствор, спирт, если потереть руки – да, он убивает вирус. Но если его принять внутрь – ну, это как бы для самоуспокоения. Но так, к сожалению или к счастью, он не убивает вирус", – добавил эксперт.

Видео: СНБО

А тем временем в Китае почти 50 тысяч человек вылечились от короновирусной пневмонии.

Также мы писали, что новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай правила Ровно защита Украина советы коронавирус эпидемиолог

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...