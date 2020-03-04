Как не заразиться коронавирусом: полезные советы эпидемиолога

Новый коронавирус из Китая уже пробрался в Украину – первый случай зафиксировали в Черновцах. В связи с этим заведующий эпидотдела Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз рассказал, как уберечься от COVID-19. Об этом сообщает "Суспільне".

Чтобы максимально минимизировать риски заражения, необходимо:

Мыть руки. Если нет возможности помыть руки, эксперт советует носить с собой спиртовой дозатор. Им руки нужно тереть 30 секунд. Этого, по словам Виктора, будет достаточно, чтобы уничтожить вирус.

Надевать маску, если заболели. Защитную повязку нужно носить на работу или в места, где есть люди. Если маски нет, кашлять или чихать нужно в одноразовую салфетку и сразу же ее выбрасывать. Наиболее оптимальный вариант – при болезни сидеть дома.

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Проветривать дом или квартиру. Также будут полезны прогулки на свежем воздухе, но при этом нужно избегать скоплений людей.

Меньше ездить общественным транспортом. Более безопасно добраться до нужного места пешком.

Эпидемиолог отметил, что маска от болезни не защитит.

"Возможно, даст какой-то процент возможности избежать, но вот смотрите: если вы маску наденете – у вас же глаза не закрыты", – отметил он.

Также Виктор не советует пить алкоголь, чтобы "убить" вирус.

"Спиртосодержащий раствор, спирт, если потереть руки – да, он убивает вирус. Но если его принять внутрь – ну, это как бы для самоуспокоения. Но так, к сожалению или к счастью, он не убивает вирус", – добавил эксперт.

Видео: СНБО

А тем временем в Китае почти 50 тысяч человек вылечились от короновирусной пневмонии.

Также мы писали, что новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени.

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