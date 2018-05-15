Как обезопасить украинцев на чемпионате мира в России: Лубкивский предложил план действий

Сегодня, 10:28

Украинские власти по-прежнему призывают граждан Украины воздержаться от поездки на футбольный турнир в РФ

Маркиян Лубкивский, фото dynamo.kiev.ua
Маркиян Лубкивский, фото dynamo.kiev.ua

На чемпионате мира по футболу в России украинцам может грозить опасность, поэтому государство должно принять соответствующие меры для помощи болельщикам на российской территории в случае необходимости. Об этом написал в Facebook украинский дипломат, который был директором турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский.

Он также считает, что украинцам не стоит ехать в Россию на футбол. Согласно информации FIFA, по состоянию на апрель 2018 года, более четыре тысячи украинцев приобрело билеты на матчи чемпионата мира.

По его мнению, украинцам опасно находиться в России. Поэтому Лубкивский предлагает собрать руководителей силовых структур, чтобы выработать и скоординировать меры по украинцев в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

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"Главная нагрузка ложится, безусловно, на консульскую службу. Украина имеет консульские учреждения в РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, а матчи пройдут в одиннадцати городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Стоит подумать над тем, чтобы отправить наших консулов в города, где будут проходить матчи, и где нет наших представительств, и/или договориться с третьими странами, которые имеют свои миссии в городах турнира, о предоставлении украинцам консульской помощи в случае необходимости", – написал дипломат.

Также он предлагает раздавать на границе украинцам памятки с полезной информацией. Лубкивский призывает футбольных болельщиков из Украины избегать возможных провокаций.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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Напомним, недавно Украина предложила отправить в Россию миссию ОБСЕ из-за предстоящего футбольного турнира. Представитель Украины в организации Евгений Филипенко заявил, что после репрессий россиян, которые выходили на акции протеста, опасность может грозить и иностранцам, которые приедут поболеть за свои команды на Чемпионат мира.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснял, зачем Путину чемпионат мира по футболу. Он считает, что это не имеет ничего общего со спортом, а геополитика чистой воды в исполнении Путина.
Россия, украинцы, лубкивский, чемпионат мира

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Источник:

"Сегодня"

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