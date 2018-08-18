Как оформить "брак за сутки" в Украине

Сегодня, 05:20

Чтобы не ждать положенный стандартной процедурой месяц нужен паспорт и оплата пошлины

Не хотят ждать месяц. Услуга &quot;Шлюб за добу&quot; доступна в 67 населенных пунктах Украины. Фото: gotovo.net.ua
Не хотят ждать месяц. Услуга "Шлюб за добу" доступна в 67 населенных пунктах Украины. Фото: gotovo.net.ua

"Как оформить "Шлюб за добу"?" — Алиса Прилипко, г. Киев.

Отвечает Елена Сукманова, замминистра юстиции по вопросам гос. регистрации:

"Уже два года Министерство юстиции предоставляет возможность всем желающим жениться за 24 часа благодаря услуге "Шлюб за добу". Если вы уже определились со своей парой и не хотите ждать месяц по стандартной процедуре, вы можете жениться или в день подачи заявления, или на следующий день. Сейчас эта услуга доступна в 67 населенных пунктах Украины. С полным списком городов и контактами организаторов можно ознакомиться на главной странице Минюста: https://minjust.gov.ua/m/de-zareestruvati-shlyub-za-24-godini

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Для этого паре необходимо предъявить паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства. В случае если заявителем является иностранец или лицо без гражданства, прилагается документ, подтверждающий законность его пребывания на территории Украины, а если кто-то из пары ранее состоял в браке, то документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака или признания брака недействительным.

Услуга "Шлюб за добу" является платной, она включает сумму госпошлины, платных услуг отдела ГРАГСа, а также стоимость услуг организатора госрегистрации брака. В некоторых населенных пунктах предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, например, участникам АТО. В целом цена государственной регистрации брака по данному сервису составляет от 15 грн (для льготных категорий) и заканчивается суммами, которые покрывают аренду замков, музеев, театров, аэропортов, в которых по вашему желанию может происходить церемония бракосочетания. Конкретную цену стоит уточнять у организаторов в соответствующем населенном пункте".
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Автор:

Оксана Половина

Источник:

"Сегодня"

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