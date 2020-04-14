Как онлайн узнать уровень радиации: инструкция

Если цифры на онлайн-карте менее 0,2 - то причин для беспокойства нет

Из-за масштабных пожаров в Чернобыле, украинцы обеспокоены уровнем радиации в стране.

Telegram канал "Лабораторная мышь", который рассказывает о науке в Украине, объясняет, что для этого есть ресурс, который позволяет в онлайн-режиме отслеживать уровни радиации по всей стране.

Речь идет о сайте Института геохимии окружающей среды НАН Украины – http://www.igns.gov.ua/rad-map/

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"Если цифры в 0,2 – то причин для беспокойства нет. Можно просмотреть уровень радиации ретроспективно", – говорится в сообщении.

Например, на фото ниже – уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения и на другий уровень радиации – в Киеве.

Ранее мы сообщали, что пожар добрался до территории пятого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Также полицейские поймали еще одного поджигателя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС. Им оказался 37-летний местный житель.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне, где начались масштабные пожары. "Знаю, что пожарные делают все возможное", – заявил Зеленский.

Все подробности в спецтеме Пожары в Зоне отчуждения

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