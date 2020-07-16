Как определить, что Россия может напасть: генерал США озвучил важные условия

Если Россия решит атаковать – у Киева будет много проблем, прогнозирует Ходжес

Россия сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной, но перед их возможным применением агрессор должен провести определенную подготовительную работу внутри нашей страны. Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес назвал условия, которые будут свидетельствовать о подготовке РФ к вторжению в Украину.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью изданию "Український тиждень".

Он надеется, что украинская разведка и наблюдатели ОБСЕ будут пристально следить за "телодвижениями" России. Американский генерал объяснил, что будет свидетельствовать о подготовке агрессора к активным действиям.

"Прежде всего это оборудование медицинских учреждений, например, полевых госпиталей, в количестве, превышающем потребности обычных учений. А также оборудование хранилищ боеприпасов и подобного. Логистические приготовления всегда требуют времени. И я рассчитываю, что украинские разведывательные службы следят за ситуацией. В то же время я думаю, что российские военные будут строго соблюдать требования оперативной безопасности. Конечно, надо следить за информационным пространством – появится ли в нем массив новостей, посвященных гуманитарному кризису в Крыму … Если Кремль решится на наступление, следует ожидать мощных кибератак против Украины, чтобы разрушить коммуникации, вывести из строя системы управления. Также они продолжат кампании по дезинформации. Я ожидаю полной блокады Азовского моря. Также могу себе представить многочисленные гражданские протесты, организованные российскими спецслужбами в различных социальных слоях. Их цель – максимально рассеять внимание, поэтому это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Все это доставит Киеву немало проблем", – рассказал Бен Ходжес.

В тренде Украинцев ждет комфортная погода: синоптик порадовала прогнозом

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время эксперты в один голос заявляют об угрозе возможного вторжения России в Украину на фоне масштабных учений "Кавказ-2020". Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, откуда Россия может атаковать Украину и при каких условиях.

Реклама

В свою очередь командующий Объединенными силами уже говорил, что вероятность угрозы российских войск со стороны Крыма преувеличена, поскольку в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения РФ. Также Сергей Наев рассказывал, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама