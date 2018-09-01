Как оспорить размер неофициальной части зарплаты при выходе из декрета

"Я вышла из декрета через 3 года, меня не очень ждут на работе. Уходила с 2300 грн "официалки" и "конверт", теперь мне предлагают 3720 грн "официалки" и все. Понятно, что на такую з/п после вычисления налогов работать нет смысла. Есть ли у меня какой-то шанс ее оспорить?" — Мария Ш., г. Ирпень.

Отвечает, адвокат, дир. деп. гражданского права АО "Татаров Фаринник Головко":

"Проблема выплаты неофициальной з/п ("в конверте") широко распространена в Украине. Можно долго анализировать причины этого явления, но вывод всегда будет неутешительный:

страдает получающий такую "зарплату" рядовой сотрудник, поскольку она выплачивается только по устной договоренности с руководством предприятия. Работник становится зависим от порядочности работодателя и желания (или возможности) ее выплачивать.

Если рассматривать данный случай, то, поскольку работодатель выплачивает официальную з/п работнику, оговоренную в приказе о приеме на работу и/или утвержденном штатном расписании, доказать нарушение прав работника в связи с недополучением им остальной части з/п, которую он ранее получал "в конверте", практически невозможно даже в судебном порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 81 ГПКУ, каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается, а значит, работник, обращающийся в суд за взысканием невыплаченной полностью или части з/п, должен доказать ее размер.

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С практической точки зрения, как правило, это не представляется возможным: предприятие выдаст справку об официальных доходах, свидетелей передачи з/п "в конверте" или нет вовсе, или они не могут подтвердить количество денег в передаваемом конверте, и т.п. Кроме того, суд наверняка не сможет определить действительный размер з/п, основываясь при этом только лишь на показаниях свидетелей, даже если такие найдутся. Так, ч. 2 ст. 78 ГПКУ установлено, что обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут быть подтверждены другими доказательствами.

Следует отметить, что в случае нарушения трудовых прав, в т. ч. получения неофициальной з/п, можно обратиться в компетентный орган — Государственную инспекцию по вопросам труда. Кроме того, выявление фактов нарушений налогового законодательства в части недополучения государством сумм отчислений работодателем обязательных платежей из "серой" з/п, относится к компетенции органов ГФС, куда также можно обратиться любому работнику, который получал или получает заработную плату "в конверте". Такие обращения послужат поводом для проведения соответствующей проверки работодателя, в результате которой виновные лица будут привлечены к адм. или уголовной ответственности. Но такие действия скорее приведут к тому, что отношения с работодателем окончательно испортятся, чем решат возникшую проблему. Поэтому, заключая трудовой договор, работнику не стоит соглашаться на получение з/п "в конверте" — возможно, следует даже согласиться на уменьшение ее размера, но настаивать на офиц. начислении в полном объеме".