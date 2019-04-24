Как отдыхать в Одессе вместе с 4G

Начинается курортный сезон, и украинская Южная Пальмира – Одесса – готовится снова принять около трех миллионов туристов. Причем, сегодня все больше людей отдыхают на полную используя цифровые технологии.

Это признали даже во Всемирной туристической организации, назвав 2018-й годом технологий и инноваций. Одесса к этому готова и уже удивляет туристов отдыхом вместе с высокими технологиями и 4G, которые лучше всего помогут вам насладиться отдыхом.

1. Прогулка по Одессе у вас дома

Приехав в Одессу, вы столкнетесь с вопросом: куда сначала пойти и что посмотреть? Оглянуться вокруг и познакомиться с местными достопримечательностями можно непосредственно в номере отеля или вообще еще дома – с помощью виртуальной реальности. Это маршрут "3D тур по центральной части города", который можно загрузить в смартфон и подключить наушники.

В магазине Google Play этого тура нет, его нужно качать непосредственно с официального туристического сайта Одессы (http://www.odessatourism.org/do/3droutes). Установочный файл APK занимает около 420 Мб, но с современным мобильным интернетом его скачивания не займет много времени – менее 30 секунд. А с 4G-тарифам Vodafone Super Net такой объем скачанного трафика не будет критичным.

Скоро таким же образом можно будет путешествовать по маршруту Одесса-Нижнее Придунавье.

2. Где вкусно поесть и комфортно расположиться в Одессе

Где в Одессе можно расположиться, вкусно поесть, какие туристические объекты посетить? Получить ответ на эти вопросы поможет "Путеводитель по Одессе". Это официальное приложение, которое позволит по GPS найти все музеи, театры, памятники и достопримечательности города. Приложение также имеет календарь, свежую информацию о пляжах, клубы, торговые центры, отели, рестораны. Он предлагает и другие полезные контакты, и новости.

А еще путешествие по достопримечательностям Одессы с путеводителем можно превратить в квест с приятными сувенирами. За 10 посещенных объектов дают набор открыток, за 15 – туристический информационный справочник, а за 20 посещенных достопримечательностей – майку с логотипом.

3. Одесса 2.0: памятники в Википедии

Из архитектуры в Одессе туристы часто ограничиваются Оперным театром, Городской биржей и Домом с одной стеной. А в городе почти каждый дом является историческим, и о некоторых из них мало знают даже сами одесситы. Познакомиться с историей города, узнать больше о событиях и секретах той или иной достопримечательности поможет проект от организации "Одесса 2.0". Ее участники создают масштабную интерактивную карту достопримечательностей Одессы, а конечная цель – сделать Южную Пальмиру первым в мире городом-миллионщиком, реализовавшим подобное.

На каждом историческом памятнике или доме размещают QR-табличку, которую можно считать камерой смартфона. В ней зашифрована ссылка, ведущая на веб-страницу в энциклопедии Википедия. Широкое покрытие 4G от Vodafone позволит не ждать загрузки информации, а получать ее практически мгновенно.

4. Отдых вместе с музыкой и кино

Даже если для вас отдых в Одессе означает пребывание на пляже, вместе с 4G он станет намного интереснее. Загорая под солнцем, можно слушать хиты из 20-миллионной коллекции Vodafone Music. Не пропустить любимую телепередачу или спортивный матч позволит услуга Vodafone TV, которая дает доступ к 150 телеканалам. Свежие интересные ролики на YouTube и новые ролики любимых видеоблоггеров можно смотреть через Video PASS, безлимитно общаться в соцсетях и мессенджерах позволит Online PASS. А делиться фотками и историями со своего отдыха – не думая о трафике, позволит услуга Insta PASS.

У вас уже есть 4G?

Скорость работы с 4G такова, что он легко заменит домашний проводной интернет, но при этом будет везде с вами. И в Одессе 4G-сеть от Vodafone работает безупречно. А чтобы трафика было достаточно, Vodafone запустил специальную линейку тарифов SuperNet. В зависимости от пакета можно получить от 4 ГБ трафика и до безлимита. При этом стоимость безлимитного тарифа составит 150 грн/месяц.

Если вы еще не перешли на 4G, проверьте готовность своего смартфона и SIM-карты. Для этого отправьте USSD-запрос на номер *222#. В SMS поступит информация с результатом проверки. Заменить SIM-карту можно самостоятельно, купив в любом салоне Vodafone специальный пакет. А подобрать модель смартфона с 4G и получить при этом бонус поможет интернет-магазин Vodafone.

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