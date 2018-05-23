Как отличаются цены на продукты в Украине и Чехии: эксперимент "Сегодня"

Украинцы получают самую маленькую зарплату среди европейцев. Однако цены в стране считаются низкими.

Корреспонденты "Сегодня" сравнили стоимость продуктов и размер зарплат в Украине с чешскими. В ходе эксперимента была сделана закупка в Праге и Киеве.

В супермаркете на окраине Праги цены здесь средние для Чехии. Картофель здесь весь мытый, но стоит дороже, чем в Украине – в пересчете на гривни 24 грн/кг. Яйца здесь фасуют по 6, 10 и 20 штук. Десяток в Чехии обойдется в 74 гривни, столько же – полкило гречки.

Филе птицы в Украине стоит около 90 грн, в Чехии даже акционная курятина стартует от 144 грн, но она оказалась не свежей. Свинину продают фасованную по 400 и 800 граммов. 800 г обходятся в 163 гривни.

Нарезной батон – 23 гривни. Сыр обошелся в 60 гривен за кусочек; килограмм сыра стоит 400 гривен. Килограмм бананов обходится в 26,5 гривен, минеральная вода – 12 гривен.

Все покупки в пражском магазине обошлись в 506,47 грн.

В украинском супермаркете картошка грязная, но стоит 9,15 грн за килограмм – в разы дешевле, чем в Чехии.

Если в Чехии за полкило гречки отдали аж 74 грн, то цена на нашу украинскую очень привлекательна – за килограмм 17,9 грн. 800 г свиной корейки в Украине стоят 106,47 грн, яйца – 29,2 грн, вода – 10 грн. При этом за год мясо в Украине подорожало на треть.

Только бананы в Украине оказались дороже чешских – 32 грн за килограмм. Следовательно, стоимость идентичного набора в Украине ниже – 255 гривен 97 копеек. Но не следует забывать о том, что средняя зарплата в Чехии составляет тысячу долларов, а в Украине только 300. И тратят чехи на продукты треть своих доходов, тогда как украинцы – большую часть.

Как сообщалось, также в Украине стремительно растут цены борщевой набор. Только за последний месяц он прибавил в цене почти 10%