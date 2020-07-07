Как отпраздновать Ивана Купала без риска утонуть и получить ожоги: советы спасателей

Специалисты ГСЧС напомнили, что карантин, несмотря на ослабление, до сих пор действует

Чрезвычайники предостерегли украинцев от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона. Отправляясь отдыхать на берег речки, главное условие досуга – усиленное внимание и ответственность.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Традиционно, в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Сопровождается он пусканием девичьих венков в воду, прыжками через ритуальный костер и купанием в водоемах. Однако, если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности во время празднования, существует риск утонуть и получить ожоги", - отмечают спасатели.

Так, с начала лета на водоемах страны утонул уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составило 16 человек. Подавляющее большинство случаев произошли из-за грубых нарушений правил безопасности.

Кроме того, специалисты ГСЧС напомнили, что карантин, несмотря на ослабление, до сих пор действует, однако от него не будет эффекта, если граждане будут нарушать установленные ограничения.

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Таким образом, для того, чтобы этой ночью каждый смог найти свою "судьбу" без ущерба для собственного здоровья, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:

Для купания выбирайте только специально оборудованные места;

Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;

В воде купайтесь только в светлое время суток;

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;

Не оставляйте без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;

Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Соблюдайте социальную дистанцию и правила личной гигиены.

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О том, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала, смотрите в видеоролике:

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