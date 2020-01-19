Как отпраздновать Крещение безопасно: список правил

На водоемах страны будут дежурить более трех тысяч спасателей

Крещение Господне: поздравления / Фото: bonnycards

Сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Спасатели рассказали, как избежать происшествий.

Правила безопасного празднования:

погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;

при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.

Также в пресс-службе ГСЧС рассказали, что на Крещение на водоемах страны будут дежурить более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники.

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Ранее "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

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