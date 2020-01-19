Как отпраздновать Крещение безопасно: список правил

Сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Спасатели рассказали, как избежать происшествий.
Правила безопасного празднования:
- погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
- перед купанием необходимо разогреть тело;
- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
- погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;
- при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
- не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
- при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
- после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
Также в пресс-службе ГСЧС рассказали, что на Крещение на водоемах страны будут дежурить более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники.
Ранее "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.
Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение
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