Как паника вокруг коронавируса повлияет на стоимость продуктов в магазинах

Цены на продукты вырастут, но не из-за коронавируса, поделились ритейлеры

Неопределенность из-за коронавируса и карантина заставила украинцев запастись туалетной бумагой, гречкой и солью. Работники супермаркетов только и успевают заполнять полки новым товаром.

Есть ли угроза дефицита продуктов в Украине читайте в материале "Сегодня": Зачем люди скупают продукты и есть ли угроза дефицита еды из-за коронавируса.

Одномоментный небольшой скачок спроса на некоторые категории товаров не повлияет на повышение цен, прокомментировали в Ассоциации ритейлеров Украины.

Скорее, на цены влияет курс доллара. Кроме коронавируса и общей экономической ситуации, сейчас наблюдается падение курса гривни. На некоторые категории товаров ритейлеры будут повышать цены. На какие именно – сложно сейчас сказать, но в первую очередь это будет электроника, а не продукты", – рассказали в Ассоциации. В тренде В Украину привезли маски из Китая — когда они появятся в аптеках

Могут подорожать импортные продукты, прогнозирует Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации. Например, подорожают экзотические овощи, фрукты, орехи и ягоды. Прежде всего из-за курса гривни.

Ранее "Сегодня" писал, что в Украину привезли медицинские маски из Китая. Их должны распределить по медучреждениям и аптекам и таким сгладить дефицит масок. Також из Китая в Украину поставили 250 тысяч экспрес-тестов и аппараты исскуственной вентиляции легких.

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