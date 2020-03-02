Как перевоспитывают людей, совершивших преступления: опыт пробации в Украине

Сейчас органы пробации работают с 61 тыс. человек - это вдвое больше, чем количество отбывающих наказание в тюрьмах

В Украине появляется все больше осужденных, которые по решению суда отбывают наказание не за решеткой. Другими словами, последние 5 лет в рамках специального закона применяются иные меры, не связанные с лишением свободы. Официально это называется система пробации, а проще говоря, человек совершивший нетяжкое преступление, за которое предусмотрено до 5 лет тюрьмы, направляется под контроль инспекторов. При этом он имеет возможность находиться дома, работать, платить налоги государству, возмещать материальный ущерб своей жертве и в определенной мере переосмыслить совершенное преступление. Такую меру применяют лишь к тем, кто, согласно собранным сведениям, готов и в состоянии исправиться.

Вчера в Киеве прошел первый в истории Украины открытый форум "Пробация – безопасное общество". На нем собралось около тысячи сотрудников службы пробации, своим опытом поделились зарубежные эксперты. Например, украинские пенитенциарии рассказали, как и скольких преступников они пытаются исправить.

"Людей, которые совершают преступления, невозможно спрятать за тюремными стенами и ждать, что проблема решится, – сообщил директор государственного учреждения "Центр пробации" Олег Янчук. - Мы считаем, что этот вопрос нужно решать. Строя нашу пробацию вместе с международными партнерами, вместе с представителями проекта "Право-Justice", проекта МАТРА, мы создали систему, альтернативную тюремному заключению".

По словам Янчука, система пробации работает так: суду предоставляется вся информация о правонарушителе. "Сотрудники пробации готовят для суда отчет о том, что могло толкнуть на преступление, – говорит Янчук. - И самое главное, служба пробации отвечает на вопрос о том, есть ли у человека шанс исправиться без изоляции от общества. Суды к нам прислушиваются. Мы работаем с помощью таких инструментов, программ, которые помогают человеку захотеть исправиться. Уже есть хорошие результаты. 95% людей, с которыми работает пробация, не совершают повторных преступлений. Но наша работа осложнится, ели общество не осознает своей роли в процессе спасения тех людей, которые однажды оступились".

К этому он добавил, что сейчас число правонарушителей, с которыми работают органы пробации – 61 тыс. человек.

"Это вдвое больше, чем количество тех, кто отбывает наказание в тюрьмах. Еще несколько лет тому назад ситуация была совсем иной. Это означает одно – правосудие нам доверяет".

На форум приехал и выступил бывший осужденный Григорий Тонкий. "Сейчас мне 37 лет, - говорит Григорий. – Свою первую судимость я получил в возрасте 15 лет. С тех пор, до 2012 года, у меня было 6 судимостей. Последнюю судимость я получил за кражу. Мне дали 5 лет с отсрочкой приговора на 3 года. Мне дали шанс реабилитироваться и принести пользу как для города, так и для государства. Все эти 3 года я отмечался в соответствующих органах, благодаря сотрудникам пробации я действительно задумался над своим будущим. В итоге я прошел реабилитацию, затем стал волонтером пробации. Сейчас я совершенно другой человек. Устроился работать, являюсь частным предпринимателем, занимаюсь строительством, плачу налоги. Если бы меня посадили, то было бы наоборот – на меня тратило бы деньги государство". Присутствовавший на встрече руководитель проекта "Право-Justice" Довидас Виткаускас резюмировал: "Тюрьма – это дорогое удовольствие".

Профильный замминистра юстиции Виталий Васылык, который также участвовал в форуме, прокомментировал перспективы пробации так: "Основная цель, простым языком, это перевоспитать людей, которые совершили преступления. Есть альтернативные методы наказания и стоит их использовать. Это наработанная международная практика".

В свою очередь, присутствующий на форуме священник Александр Клименко, который работал с заключенными, подытожил так: "В обществе есть лишняя, почти шансонная романтизация тюремной среды. Есть постоянное разделение на "мы" и "они". В таких случаях вспоминаю слова Высоцкого: "А вдруг случится так, что маска палача понравится и он ее не снимет…".

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