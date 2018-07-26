Как пережить дождевой армагеддон в городе: Супрун дала советы украинцам

После потопа в Киеве для украинцев еще актуальнее стали меры безопасности во время сильной грозы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, что делать, если на улице бушует погодный армагеддон вроде того, который случился вчера в Киеве. Об этом она написала в Facebook.

Правила безопасности в непогоду от Ульяны Супрун:

лучше не выходить без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться – зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны;

не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы;

если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь;

не стойте на улице под высокими деревьями или столбами;

отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети – там можно быстрее узнать о проблемах на улицах;

если непогода застала в то время, когда вы за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет – продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары;

помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях – обязательно вызывайте спасателей.

Напомним, вчера Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы были затоплены, люди ходили поколено в воде, а где-то и по пояс.

Также стало известно, что ливень обрушил часть Кириловского моста. На путепроводе по Телиги и Кирилловской проводился плановый ремонт, однако дорожники не ожидали, что их ждет.