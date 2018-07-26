Как пережить дождевой армагеддон в городе: Супрун дала советы украинцам

Вчера, 12:29

После потопа в Киеве для украинцев еще актуальнее стали меры безопасности во время сильной грозы


И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, что делать, если на улице бушует погодный армагеддон вроде того, который случился вчера в Киеве. Об этом она написала в Facebook.

Правила безопасности в непогоду от Ульяны Супрун:

  • лучше не выходить без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться – зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны;
  • не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы;
  • если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь;
  • не стойте на улице под высокими деревьями или столбами;
  • отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети – там можно быстрее узнать о проблемах на улицах;
  • если непогода застала в то время, когда вы за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет – продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары;
  • помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях – обязательно вызывайте спасателей.

r_15

Напомним, вчера Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы были затоплены, люди ходили поколено в воде, а где-то и по пояс.

Также стало известно, что ливень обрушил часть Кириловского моста. На путепроводе по Телиги и Кирилловской проводился плановый ремонт, однако дорожники не ожидали, что их ждет.
Киев, украинцы, дождь, ливень, супрун, советы

Вы сейчас просматриваете новость "Как пережить дождевой армагеддон в городе: Супрун дала советы украинцам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

фото: Информатор

В Киеве разрушенный ливнем мост полностью закрыт для движения: схема объезда

Вчера, 02:24

Планируется, что движение будет восстановлено 26 июля в второй половине дня  

Происшествия

Спасатели рассказали, как Киев пострадал от ливня

25 Июля, 23:42

В столице борются с последствиями рекордного ливня
Загрузка...

Метро в Киеве

Фото: 1551.gov.ua

В киевском метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило

25 Июля, 21:40

В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу

Другие новости

Фото: Александр Золотко

Потоп в Киеве: торговцы в переходах лишились товара

25 Июля, 20:59

Дороги засыпаны фруктами, а тапочки плавают в лужах, словно игрушечные корабли
Загрузка...