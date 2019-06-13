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Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Лето в Украине качает права по полной — в ближайшую неделю синоптики обещают дневную температуру до +35 градусов, местные власти устанавливают в общественных местах распылители для воды, а спасатели в связи с этим и объявили до 17 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности по всей стране, попросив народ воздержаться от разжигания костров. Как выжить в такой зной и во сколько это обойдется, выяснили "Сегодня".

Вода и панама

В такую погоду врачи советуют поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00.

"Оставайтесь в помещении, лучше с кондиционером. Если дома его нет, заходите в общественные помещения — даже несколько часов в прохладной комнате помогут телу адаптироваться к жаре", — рекомендуют в Центре общественного здоровья.

Там добавляют, что если выйти на солнце все же нужно — лучше передвигаться по тени и обязательно использовать солнцезащитные кремы за полчаса перед выходом.

"Загар может замедлить высвобождение кожей избытка тепла, а это повлияет на способность организма охлаждаться и обезвоживает его", — поясняют медики.

По этой же причине походы в солярий лучше отложить. При этом в зной лучше отдавать предпочтение легкой и просторной одежде светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Защищать нужно также голову и глаза, надевая солнцезащитные очки и головные уборы.

Чтобыне допустить обезвоживания, в жару нужно пить побольше воды.

"Поддерживайте водный баланс независимо от того, насколько вы активны. Не ждите жажды — пейте постоянно маленькими порциями", — настаивают в Центре, однако добавляют, что при определенных проблемах со здоровьем водный режим нужно обсудить со своим доктором.

А вот кофе, алкогольные или очень сладкие напитки в зной не помогут, ведь в итоге приводят к обезвоживанию. А слишком холодная жидкость она может привести к судорогам желудка. Ответственно стоит отнестись и к своему питанию: горячая, тяжелая и жирная еда дает дополнительную тепловую нагрузку на тело, а потому на нее лучше не налегать. Кроме того, готовка такой пищи может негативно повлиять и на прохладу дома: частое использование плиты и духовки неизбежно повысит температуру в комнатах. В Центре отмечают, что могут помочь вентиляторы, но они станут неэффективными при совсем уж нагретом воздухе.

"Лучший способ остыть в таком случае — принять прохладный душ или ванну", — говорят в ведомстве.

Слегка охладить помещение помогут и расставленные по комнатам миски со льдом и повешенные на окна мокрые простыни. К слову, окна в зной лучше не открывать настежь, максимум — оставлять на проветривании, предварительно прикрыв стекла фольгой или затянув шторами.

Также медики советуют отложить занятия спортом в жару, а еще — ни в коем случае не оставлять детей и домашних питомцев в припаркованном на солнце автомобиле, ведь там они легко могут получить тепловой удар.

Почем освежиться

По расчетам "Сегодня", пережить пекло в нашей стране нынче стоит около 1250 грн на человека. Летний наряд женщинам обойдется в 700 грн: именно столько в среднем стоит льняное платье. Мужчины же в этом вопросе солидно сэкономят — хлопковую футболку можно найти и за 150 грн. Столько же стоит и панама. А вот за хорошие солнцезащитные очки придется отдать минимум 200 грн. Цена защиты для кожи примерно 100 грн — за столько можно купить солнцезащитный крем SPF30. А вот поллитровая бутылочка воды обойдется всего в 7 грн, чего не скажешь о термальной воде с пульверизатором — за такую просят уже около 40 грн. Создать же вокруг себя прохладу можно с помощью веера за 20 грн или ручного вентилятора за 40 грн.

Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно. Также она развенчала мифы о загаре.


В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

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Тег погода, лето, жара, зной

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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