Как по учебнику: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в первую неделю ноября

В ближайшую неделю резких изменений в погоде не предвидится, но все же метеорологи советуют готовиться к похолоданию

Начиная с выходных, 3 и 4 ноября, в Украине установится "ровная" осенняя погода, характерная для начала ноября. И хотя заморозков на большей части Украины не прогнозируют, а дожди возможны кратковременные на западе страны, солнечная погода уже не будет столь теплой. Но местами воздух прогреется до +12-13 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 2 ноября, практически по всей территории Украины установится сухая погода с переменной облачностью. Дожди возможны лишь на западной части Волыни. Теплее всего будет на западе страны – там воздух прогреется до +13-15 градусов. В центре и на юго-востоке Украины до +12-13, на севере и северо-востоке до +11.

В субботу, 3 ноября, на западе Украины потеплеет еще больше и местами воздух прогреется до +18, хотя на Волыни прогнозируют небольшие дожди. На остальной территории погода будет схожей с предыдущим днем. В среднем воздух прогреется до +12-13 градусов, на севере страны немножко прохладнее. Дождей на этих территориях не прогнозируют.

В воскресенье, 4 ноября, дождливые облака заволокут всю территорию запада Украины и продвинутся в северные регионы. Вместе с тем похолодает на 2-3 градуса. И в среднем по всей территории страны установится одинаковый температурный режим – до +10-19 градусов тепла.

А уже в понедельник, 5 ноября, по всей Украине установится сухая и солнечная погода с переменной облачностью. На западе в центре и юге страны будет теплее – до +11-13 градусов. На востоке и севере Украины – прохладнее. Там воздух прогреется до +10 градусов.

Во вторник, 6 ноября, погода будет схожей с предыдущим днем. На западе страны похолодает на 1-2 градуса, но дождей не прогнозируют нигде по Украине. А столбики термометров покажут в среднем +10 до +13 градусов.

Народный прогноз погоды

2 ноября главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит, пишет сайт "Синоптик".

3 ноября в народе говорили: "В ноябре мороз приосанивается". Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры.

4 ноября считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания. Если "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет".

5 ноября в старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы "прилетели к полю и своими голосами успокоили землю". Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

6 ноября в прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.

Ранее сообщалось о том, какой прогноз дали синоптики на весь ноябрь. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +7 градусов.