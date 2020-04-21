Как поддерживать чистоту воздуха в доме: советы экспертов

Очень важно проветривать помещение до и после сна

Во время масштабных пожаров в Украине многие почувствовали проблему загрязненного воздуха на себе. Пожары несут задымления на десятки километров. Людям рекомендуют закрывать окна и реже выходить из дома. Но при этом возникает вопрос чистоты воздуха внутри жилища. Ведь в нем мы проводим сейчас почти все время. Журналисты "Ранку з Україною" выясняли, как поддерживать чистоту воздуха в доме и при этом не тратить деньги на специальную технику.

Кроме дыма и гари от пожаров, воздух насыщают ядовитыми соединениями бытовая техника, мебель из пластика и ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства. Киевлянка Татьяна Шах – мама четырехмесячной дочери Мелании. Вместе с мужем и дочкой живет в двухкомнатной квартире. Уже полтора месяца, как и вся страна, семья на карантине.

"С ребенком мы выходим на улицу буквально два раза в неделю, все остальное время мы дома", – говорит Татьяна.

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Поэтому вопрос чистоты воздуха для Татьяны очень актуален. Самый простой способ освежить комнаты – проветривание. Женщина открывает окно каждые четыре часа – на 15 минут.

"Надо открыть окно, скажем, на 10-15 минут, состоится газообмен, а стены охладиться за эти 10-15 минут просто не успеют", – объясняет семейный врач Виктор Сидоренко.

А еще обязательно надо проветривать помещение до и после сна, чтобы нейтрализовать вредные бактерии и пылевых клещей.

"Оптимальным является открыть окно, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей", – говорит Виктор Сидоренко.

Еще одна проблема воздуха в доме сейчас – его чрезмерная сухость, жалуется Татьяна. Центральное отопление уже отключили, а на улице еще холодно. Поэтому в доме работают обогреватели.

"У нас есть такая батарейка, которая, как и кондиционер, сушит воздух", – рассказывает Татьяна.

В таком случае могут помочь растения, объясняют фитотерапевты.

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Сциндапсус золотистый очищает воздух от бензола. Хлорофитум улавливает выхлопные газы – это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже. Комнатная пальма активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой. Плющ, фикус Бенджамина и драцена ликвидируют ядовитые пары формальдегида. Это вещество, хоть и в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель. Эти же растения абсорбируют бензол и аммиак. Фикус, как магнит, притягивает к себе пыль. Купить растение-помощника можно в интернете не выходя из дома.

Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, с помощью обычного лимона.

"Сам лимон и лимонная корочка содержат цитраль, которая тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает воздух", – говорит фитотерапевт Елена Свитко.

Лимон надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час.

"Когда стоит такая кислая вода с лимоном, то вокруг нет никаких вирусов", – объясняет Елена.

"Когда воздух свежий и увлажненный, то и работается лучше, и намного лучше находиться дома", – признается киевлянка Татьяна Шах.

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