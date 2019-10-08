Как подготовить дачу в холодам: эксперты дали советы

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Украина активно готовится к отопительному сезону. Кроме коммунальщиков, подготовкой к зиме озабочены и дачники. Чтобы позаботиться о следующем урожае, они ухаживают за землей и высаживают чеснок. О чем не стоит забывать, готовя дачи к холодам новости "Сегодня" спрашивали у экспертов.

С первыми холодами работы в саду становится много, рассказывает хозяин садового участка Владимир Щигаль. Лишнее нужно обрезать, неустойчивое к морозам – укрыть и обязательно подкормить... Кроме традиционных ягод и фруктов, Щигаль выращивает 90 сортов винограда. Его самая большая гордость – инжир, который плодоносит уже третий год.

"У меня он растет в яме глубиной метр, шириной 110 см, длиной 4 четыре метра", – рассказывает мужчина.

Витые виноградные ветви, будто с картинки, понравятся даже придирчивым. Но именно этот ягодный вьюнок осенью требует больше всего усилий.

"Лоза должна быть красного цвета и при нажиме она должна потрескивать. Именно это и говорит о том, что в принципе виноград готов [к зиме]" – объясняет Владимир.

Собрав гроздья, рукава надо обрезать и спрятать, например, пластиковое ведро или старые шины и пленку – так, чтобы не достали грызуны. Чуть меньше мороки с малиной:

"Это сорта ремонтантной малины, обязательно, когда ее сажаем, надо подрезать. И положить туда лошадиного перегноя, замульчировать соломой – и так оно и будет до весны".

Проще всего осенью именно с фруктовыми деревьями. Накануне похолодания их достаточно хорошо полить, удобрить, а корни утеплить, например, соломой. Даже после первых морозов еще можно приступать к такой работе.

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Особое внимание к цветам – одни нужно посадить на зимовку в земле, другие правильно убрать на хранение.

"Высаживаются луковичные, нарциссы, гиацинты, несколько позже – тюльпаны. Кроме того, лучшее время и для посадки плодовых и декоративных деревьев и кустарников", – советует главный садовод Национального ботанического сада им. Гришко Василий Остапюк.

Розы же следует обрезать и обернуть, чтобы низкие температуры не помешали цветнику.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как получить разрешение на строительство дачного дома по упрощенной процедуре. Главное – не забыть присвоить объекту строительный паспорт.

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