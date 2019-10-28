Как пограничники на БТР и "Хаммерах" защищают побережье Азовского моря: видео

Украинские воины показали, как будут отражать атаку вражеского десанта с моря

/ Фото: Минобороны Украины

Силы пограничных подразделений из состава Объединенных сил провели учения по защите побережья Азовского моря, сообщает штаб ООС.

Несколько учебных точек, на каждой из которых – тактические занятия с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения БТР, ЗУ-23-2, ДШК на базе бронеавтомобилей. Отдельное внимание уделялось тактической медицине с привлечением врачей мобильного госпиталя.

Практические занятия были максимально приближены к реальным боевым действиям. Этому способствует местность, на которой проводили тренировки – Азовское побережье, которое и готовятся защищать пограничники в случае высадки вражеского десанта. Трудная проходимость территории – отдельное испытание для военных водителей.

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Четкая работа зенитного расчета, быстрое выполнение команд по уничтожению целей противника и финальное звено занятий – соревнования экипажей БТР на меткость и скорость.

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Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", на днях бойцы 93-й бригады ВСУ провели тренировку под присмотром офицеров НАТО. В боевой тренировке участвовала пехота, бронетехника и самоходная артиллерия.

Кроме того, недавно в Черном море катер "Прилуки" провел маневры с кораблями НАТО. Американский ракетный эсминец с румынским корветом отработали совместимость по стандартам альянса.

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