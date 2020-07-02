Как получить настоящее удовольствие от дачного отдыха

Лето 2020 для многих оказалось настоящим челленджем: привычный отдых на морском побережье южных стран в этом году практически недостижим, городские пляжи все еще закрыты, а отпускной период в разгаре. И очень хочется загорать, купаться и есть спелую клубнику с холодным шампанским под навесом из свежей зелени.

Именно поэтому многие жители мегаполиса задумались про отдых на даче. Риелторы буквально сбились с ног, подыскивая идеальные варианты, а цены на аренду загородной недвижимости мгновенно взлетели. Естественно, что оптимальные по соотношению цена-качество предложения бывалые дачники расхватали еще в начале весны. Но стоит ли отказываться от бюджетного предложения в идеальном месте, если кажется, что ваш дачный быт будет в тягость? Не лучше ли найти способ обустроить его так, чтобы соседи из вип-котеджей вам завидовали?

Конечно, прежде всего речь идет о максимальном комфорте вашей дачной кухни – ведь каждая хозяйка хорошо знает, сколько времени она проводит именно здесь. Итак, что же вам может понадобиться, чтобы сэкономить это самое время и полноценно отдыхать под теплым солнцем?

Плита. Как правило, в бюджетных вариантах дачи – это одно из самых слабых мест. Готовить вам, скорее всего, предложат на газовой конфорке, подключенной к баллону, который периодически придется наполнять и внимательно следить за перекрытием вентиля. Поэтому стоит позаботиться о собственном удобстве и безопасности, приобретя небольшую электроплитку HILTON HEC-201, на одну или две конфорки.

Незаменимым помощником на дачной кухне станет и мультиварка. Ее можно оставить включенной и уйти на пляж, получив по приходу готовый вкусный обед. Современные гаджеты не только надежны, но и предлагают выбор из множества программ и блюд, достаточно только подготовить ингредиенты и нажать соответствующую кнопку. Например, TEFAL RK 802 B32 с индукционным нагревом и технологией сферической чаши, обладающая функциями искусственного интеллекта, помимо 41 программы готовки, осуществляет оптимальную регулировку температуры и времени приготовления в автоматическом режиме.

Микроволновка. Очень удобно, если вы готовите сразу большими порциями и есть необходимость в быстром разогреве. Или бываете на даче наездами, а "творить" предпочитаете дома. Справедливости ради стоит отметить, что есть и множество простых и вкусных рецептов для приготовления в микроволновке, особенно если у вас для этого есть микроволновая печь вроде SAMSUNG MS23F302TAS/UA. Тем более, что в этой модели предусмотрен экономичный режим энергопотребления – для дачных условий это особенно важно, поскольку электропроводка может оставлять желать лучшего. Но главное – это быстро. Производители уже предлагают мини-модели этих гаджетов, такие как ELENBERG MS 2009 M, отличающиеся компактными размерами и небольшим весом – как раз для дачи.

Электрочайник. Куда ж без него? Выбор моделей очень широк, но для дачного отдыха советуем обращать особое внимание на энергопотребление устройства. Зачастую в дачных домах электропроводка не рассчитана на одновременное подключение большого количества современных гаджетов и вам придется выбирать – чайник или зарядка телефона. PHILIPS HD 4646/00 может оказаться именно таким вариантом. Для использования на даче он имеет еще ряд преимуществ – катушку для хранения шнура, чтобы не загромождать пространство, беспроводную подставку с поворотом на 360°, комплексную систему безопасности для предотвращения выкипания воды, микрофильтр.

Мини-холодильник. Как правило, холодильник на даче, даже бюджетной, все-таки есть, но это может быть агрегат столетней давности, давно уже не морозящий и плохо поддерживающий холод в камере. Пользоваться можно, но страшно. Если вы не можете определиться с моделью, обратите внимание на ELENBERG MR 84 – удобный, легкий, но при этом вместительный: полезный объем холодильной камеры составляет 93 л, а весит холодильник всего около 20 кг, обладает классом энергопотребления А+. Мини-холодильник не будет лишней покупкой, после окончания дачного сезона вы точно найдете ему применение в квартирных условиях.

Пожалуй, это необходимый минимум. Конечно, если семья большая и, особенно, есть маленькие дети, следует подумать еще и о блендере, сушке для овощей и фруктов, соковыжималке и пр. – всем том, чем вы пользуетесь и в повседневной жизни. И если вы отдыхаете всего пару недель и в случае, когда переезжаете на дачу на все лето и даже часть осени, хочется уюта и комфорта, как дома. Так зачем же себе в этом отказывать?

Все эти кухонные помощники уже ждут вас в ближайшем магазине сети Eldorado и на сайте магазина, где вы можете выбрать понравившуюся технику и заказать доставку до дверей своего дома. Яркого вам отдыха!

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