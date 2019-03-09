Как получить новую профессию и навыки, не выходя из дома: все об онлайн-курсах

В Украине серьезно обсуждает приравнивание формального образования к неформальному

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Как получить новую профессию и навыки, не выходя из дома: все об онлайн-курсах Татьяна Негода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad8/7bd/5c5ad87bd630a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad8/7bd/5c5ad87bd630a.jpg 2019-03-09T05:42:00+02:00 Украина В Украине серьезно обсуждает приравнивание формального образования к неформальному

Украина постепенно входит в европейский режим lifelong education — обучение в течение жизни. Постоянное повышение квалификации становится очень популярным, говорит к. э. н., доцент КНУ им. Т. Шевченко Анна Харламова. МОН серьезно обсуждает приравнивание формального образования к неформальному. Неформальное — это когда учишься сам, а потом сдаешь экзамен и получаешь зачетные кредиты или сертификат (кредит — единица измерения учебной нагрузки).

"Или достиг достаточного уровня на практике, и по этим результатам присваивают квалификацию или диплом", — объясняет доцент университета.

Она советует, куда отправиться на поиски эффективного контента для роста над собой уже сегодня.

Тренинги: французские стандарты и все для IT

Чаще заглядывайте на Мoodle.org (бесплатная образовательная платформа): большинство вузов Украины стараются выложить свои материалы на этот ресурс.

"Все популярнее в Украине ресурс prometheus.org.ua (много бесплатных онлайн-курсов от преподавателей КПИ, КНУ и Могилянки) и Академия навыков (Skills Academy, skillsacademy.com.ua) — соцсеть для обучения и трудоустройства", — рассказывает Анна Харламова.

Академия навыков (есть платный и бесплатный контент), в отличие от чисто образовательных платформ, дает возможность использовать свои знания и навыки, находить новый круг знакомств и работу. За просмотр лекций, решение тестов и задач пользователь набирает баллы, а рейтинг успешности виден работодателям.

"Студенты и молодые специалисты предпочитают Unit Factory, а бизнесмены для своих сотрудников проводят тренинги с помощью trademaster.ua", — делится опытом Анна.

Unit Factory популярна тем, что работает по стандартам инновационной французской школы программирования (метод Peer-to-Peer), а для обучения неважны дипломы и результаты ВНО. Обучение бесплатное при условии выполнения положений программы. Выпускники обладают навыками и портфолио, достаточными для работы архитектором программного обеспечения, администратором сети, веб-разработчиком или разработчиком видеоигр, мобильных приложений. На trademaster.ua можно подобрать тренинг по своему профилю и не только. Так, в феврале планируется онлайн-курс "Школа поставщика в ритейл", а недавно состоялся тренинг-практикум для отдела закупок. Правда, наука недешевая: 2—6-дневные курсы стоят 6400—7700 грн.

Спрос на все эти курсы, воркшопы и тренинги, по словам Анны Харламовой, сегодня высок.

"Это говорит о том, что люди не удовлетворены базовым образованием, чувствуют, что надо что-то менять, и прыгают с курсов на курсы. Или студенты ищут более легкие пути обучения (мы часто засчитываем им результаты с онлайн-платформ)", — говорит она.

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Лучшее заграничное

Из неукраинских ресурсов Анна Харламова рекомендует www.coursera.org. Это образовательная платформа от профессоров Стэнфордского университета. На сайте найдется не менее 2000 курсов от 148 вузов из 29 стран мира. Тут технические и инженерные дисциплины, искусство, медицина, биология, программирование, юриспруденция, экономика. Курсы обычно включают видеолекции, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. Большинство материалов на английском, но многие — с субтитрами. Часть контента доступна бесплатно, но иногда за учебные материалы и сопровождение нужно платить. Вдобавок Coursera по запросу может профинансировать обучение.

Платформа www.edx.org создана влиятельным в мире науки Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом. Основная масса лекций на английском языке, к некоторым видео есть субтитры. Профессиональные курсы предусматривают плату за обучение (от $50), но и бесплатное есть.

Работа над собой: гранты на выбор

Есть несколько ресурсов, постоянно обновляющих информацию об актуальных программах для профес­сионального развития и открытия бизнеса. Чаще всего жалуют деятелей искусства и науки, стартаперов, но и для медиков целый кладезь нашелся.

Юридическая помощь стартапам

Ее предоставляет бесплатно команда SkillsBar и Ukrainian Language School Kyiv, авторы курса "Юридические аспекты и особенности создания собственного бизнеса (стартапа)". Они готовы поделиться своим опытом в юридических тонкостях организации собственного бизнеса. Нужно лишь заполнить анкету и ждать ответа (ресурс biggggidea.com).

Деньги на дело

Финансирование стартапов обещает бизнес-инкубатор WannaBiz, занимающийся развитием IT-предпринимательства и формированием стартап-экосистемы в Украине. WannaBiz предоставляет финансирование в размере до $50 000, менторскую и организационную поддержку в обмен на 5—15% компании. Претенденты заполняют заявку, проходят скайп-интервью и презентуют стартап.

Полный инструктаж

В течение 2019 года Business Community School бесплатно курирует предприятия малого и среднего бизнеса. Грантовая программа Business Community School — это годовое сопровождение растущего бизнеса: помощь в формировании бизнес-модели, сбыте товаров и услуг. Для участия надо заполнить анкету на сайте школы.

Аграриям

Программу развития аграрных стартапов разработала команда технологического кластера Radar Tech и агрохолдинга МХП. Она ориентирована на интеграцию инновационных технологий и разработок в сфере агробизнеса. Участвовать бесплатно могут авторы идей, представители малого и среднего бизнеса. Жюри отберет 10 участников на 3-месячный курс обучения у экспертов отрасли. Финалисты программы получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с агрохолдингом. Заявки принимаются до 26 февраля через сайт Radar Tech (источник agrocareer.com).

Медикам

Ресурс m-gate.org — это открытая база стажировок, курсов, грантов и других обучающих программ для медиков. Сегодня на платформе размещена информация об около 700 предложениях для них, 90% бесплатны и доступны для украинцев. База международной поисковой системы M-Gate.org обновляется ежедневно. Есть, например, бесплатная стажировка по неотложной медицине и анестезиологии в медицинском колледже Бейлора (США). 1—2-летняя программа предназначена для врачей, окончивших интернатуру по неотложке, и обеспечивает основу для карьеры в академической медицине (ресурс biggggidea.com).

Начинающим

Тренинг по предпринимательству для молодых родителей состоится в Монте-ди-Прочида (Италия) в мае. Лига Толерантности обеспечит участие 7 представителей из Украины в рамках Кампании развития бизнеса. Мамы и папы маленьких детей, работающие в социальной, образовательной сфере, и общественные активисты, волонтеры могут подавать заявки до 14 февраля. Благотворительный взнос — 40 евро, расходы на транспорт, проживание и питание, учебные материалы покроют организаторы (ресурс gurt.org.ua).

Для учителей

В апреле в Одессе состоится международный семинар по подготовке учителей. Организаторы (ОО Centropa и Logos Украина) оплачивают проживание, питание и дорогу. Заявки — до 28 февраля (источник gurt.org.ua).

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АВТОР: Татьяна Негода Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.