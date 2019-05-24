Как получить скидку на новый смартфон, оплачивая электроэнергию

Компания EasyPay подготовила для клиентов и деловых партнеров приятный подарок

Отныне платежный сервис является полноправным участником бонусной программы Fishka. А это значит, что пользователи EasyPay смогут получать дополнительные скидки при выполнении платежных операций, а также накапливать баллы, которые впоследствии можно обменять на товары в магазинах "Алло", ProStor и других. Так, при оплате счетов за коммунальные услуги через систему EasyPay вам будут насчитываться бонусные баллы на покупку новой техники или оплату мобильной связи.

Партнерская бонусная программа Fishka позволяет накапливать баллы, которые впоследствии можно потратить на приобретение различных товаров и услуг. Дополнительно бонусы Fishka дают возможность получить существенные скидки на товары и услуги от ее партнеров, в число которых входит и ФК "Контрактовый дом". Алексей Авраменко, владелец платежной системы EasyPay, так комментирует эту новость: "Компания EasyPay постоянно ищет новые пути для улучшения сервиса и улучшения качества жизни наших клиентов. Именно поэтому мы решили присоединиться к бонусной программы Fishka".

Партнерская бонусная программа Fishka поддерживается более чем двумя десятками ведущих компаний Украины. Среди них:

сеть магазинов "Алло";

мобильный оператор Lifeсell;

сеть автозаправок ОККО;

торговая сеть ProStor.

Достаточно добавить номер своей карточки Fishka к собственному кабинету в "Изипей" — и вы сразу начнете получать бонусные баллы за выполнение платежных операций.

Как потратить накопленные бонусы

За каждую покупку акционных предложений на бонусный счет начисляются баллы, которые, в свою очередь, являются эквивалентом денежных единиц.

Накопленные баллы можно потратить на покупку товаров и услуг от партнеров бонусной программы лояльности Fishka или для получения скидки на них. Платежный сервис EasyPay предоставляет возможность потратить накопленные баллы партнерской программы на оплату: коммунальных услуг, интернета, телевидения и других услуг.

Как воспользоваться бонусной программой Fishka

Для того, чтобы получить персональную бонусную карту Fishka, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы (myfishka.com).

После получения карты программы лояльности надо обновить данные собственного кабинета EasyPay, добавив информацию о номере и PIN своей бонусной карты. Бонусы автоматически начисляются на вашу карту за пользование услугами сервиса. Отслеживать их количество можно через официальный сервис программы лояльности Fishka. Это легко, удобно, практично и позволяет существенно экономить.

Отслеживать количество полученных бонусов можно через официальный сервис бонусной программы лояльности Fishka. Это легко, удобно, практично и позволяет существенно сэкономить.

Бонусы Fishka особенно актуальны, если вы постоянно покупаете товары и пользуетесь услугами участников партнерской программы. Таким образом, у пользователей появляется возможность заметно снизить свои расходы.

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