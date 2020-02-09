Как получить желаемую зарплату: эксперты дали советы

/ Фото: freepik.com

Реклама

Мы уже писали, как реальные суммы отличаются от желаний соискателей при поиске работы, а теперь разобрались, как украинцам получить желаемую зарплату. Например, руководитель Фонда Людвига Эрхарда, координатор программы "Трудовые резервы" Олег Лиховид в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что человек в первую очередь должен задаться вопросом "Что нужно сделать, чтобы я мог зарабатывать больше?".

По его словам, для работника на производстве достаточно получить нужную квалификацию и добросовестно работать.

"Офисным работникам нужно проявлять инициативу и развивать "мягкие навыки". Это знания и навыки не только по основной профессии, но в плане отношений с коллегами, умения презентовать свои проекты и много чего еще", – отмечает Олег Лиховид.

Как вариант можно попросить повышения зарплаты у работодателя. Но работник должен доказать свою ценность для компании, говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский. То есть браться за сложные задачи и успешно их выполнять, проявлять инициативу. А в случаях, когда перспективы для повышения нет, следует начинать поиск новой, более высокооплачиваемой работы.

"Работодатель соглашается по просьбе работника поднять зарплату, если предприятие имеет такую ​​возможность. Если компания не собирается удерживать работника и готова его заменить кем-то другим, то, скорее всего, в повышении зарплаты ему откажут. Многие работодатели негативно реагируют на просьбы о повышении зарплаты. Поэтому работник, который попросил о повышении зарплаты, в некоторых случаях рискует, потому что руководители могут начать искать его ошибки и просчеты, чтобы доказать, что он не достоин повышения", – говорит Александр Хмелевский.

Директор украинского сервиса для управления бизнесом "Бітрікс24" Дмитрий Суслов называет четыре причины, по которым он бы согласился поднять зарплату сотруднику. Первая – если сотрудник того стоит, вторая – если уровень оплаты труда таких специалистов на рынке выше, третья – если есть желание удержать человека в команде, и четвертая – если умения специалиста уникальны и он очень результативно работает. Но, добавляет эксперт, если кто-то из команды попросит повышения заработной платы, он начнет присматриваться к сотруднику внимательнее, обращать внимание на его поведение и работу – ведь потенциально этот работник может уйти из компании в поисках лучшей оплаты труда.

Подробнее об этом читайте в материале "Чуть больше" среднего: сколько хотят зарабатывать украинцы и кому столько платят".

В то же время новости "Сегодня" решили расспросить украинцев, на что бы они тратили деньги, если бы получали 3000 долларов в месяц. Как оказалось, девушкам необходимо почти в два раза больше денег для поддержания красоты и здоровья.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама