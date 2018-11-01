Как понять, что ребенка травят в школе – психолог

Буллинг – далеко не новая проблема как для всего мира, так и для Украины в частности. За одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и сломанных жизней.Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.



Всего в мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.



В Минобразования Украины отметили, что в 2017 г. к отечественным психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу буллинга. Как видим, это не единичные случаи, а вполне системный процесс, который наблюдается по всему миру. В новостях часто появляется информация о случаях буллинга: здесь и массовые избиения, и психологическая травля и даже травля со стороны учителей, а не только одноклассников. Как например, было в случае с 13-летней ученицей из Мариуполя, которую руководство школы и весь педагогический коллектив начали травить за малиновый цвет волос.

Правда, очень часто дети попросту не рассказывают о школьной травле. Причин такого поведения может быть великое множество, но главное – родители не должны упустить этот момент. Мы поговорили с психологом Еленой Ратинской, руководителем детского направления КГУ (Киевского Гештальт университета), о том, по каким признакам можно распознать, что у ребенка начались проблемы в школе. Психолог рассказала нам, на что в первую очередь стоит обратить внимание родителям в поведении своего ребенка.

Резкое изменение настроения и поведения. Особенно если это проявляется при утреннем подъеме и нежелании идти в школу. Также изменения настроения могут наблюдаться при любых разговорах о школе – ребенок становится агрессивным, замкнутым или уходит от разговора и меняет тему. Это первое, что должно насторожить родителей.

Ребенок не разговаривает о школе и не хочет, чтобы родители туда приходили. Он может "съезжать" с темы или запрещать родителям ходить в школу. Это происходит тогда, когда над детьми в коллективе издеваются и стыдят их за то, что они просят помощи. Поэтому дети могут устраивать истерики, чтобы родители не ходили в школу по любой причине, т.е., даже не для разговора с обидчиками, а, например, если родители хотят принести что-то, что забыл ребенок, или поговорить о чем-либо с учительницей.

Ребенок резко перестал общаться с какими-то людьми в школе. Например, ребенок дружил с какой-то компанией, а потом резко оборвал все связи. Если ко всему этому прилагается подавленное состояние, это говорит о каком-то конфликте.

Ребенок начинает часто болеть. Чтобы не ходить в школу, дети начинают болеть или имитировать болезнь. В учебном заведении у них часто может болеть голова, живот и т.д.

Системная порча имущества. Родителей должно насторожить, если вещи ребенка часто бывают испорченными. То он потерял шапку, то порвал портфель, то на тетрадку "сам наступил", и т.д.

"Очень часто жертвы такого насилия в школе являются жертвами насилия и дома. Поэтому родители могут не заметить изменения поведения у ребенка. Это устойчивое поведение ребенка и контакт с внешним миром: провоцирование на агрессию, разрешение так с собой обращаться и т.д. Родители, которые так поступают с ребенком – буллят его дома, со своей стороны. В таком случае увидеть, что с ребенком что-то не так, может только человек, не включенный в систему, например, учитель, тренер, одноклассник и т.д." – говорит Елена Ратинская.

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать