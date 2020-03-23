Как повысить иммунитет во время карантина

МОЗ регулярно напоминает о том, как важно мыть руки и избегать мест скопления людей, чтобы не подхватить вирус. Все очень правильно и действенно! Но не менее полезно не стрессовать и правильно питаться – сбалансированно и разнообразно. Рацион в период оживления ОРВИ необходимо насытить продуктами, стимулирующими и поддерживающими иммунную систему. Помним, что сильный иммунитет способен защитить нас не хуже маски.

Какие продукты помогут поддержать организм в борьбе с вирусами?

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лайм, грейпфрут, помело – все, что найдете в магазине, берите парочку кило. Содержат большое количество аскорбиновой кислоты – 40-70 мг/100 г. Физиологическая потребность для взрослых — 90 мг/сутки, на период карантина дозу вполне обоснованно можно увеличить.

Ешьте просто так или используйте мякоть для гарниров, супов, салатов, мяса, рыбы, морепродуктов, десертов и напитков – обстоятельства сильно располагают к кулинарным экспериментам. Не сдерживайте своего внутреннего шефа – отрывайтесь на полную катушку – заодно снизите градус стресса!

Чеснок

Одна из древнейших овощных культур, которая со времен первого упоминания в 2600 году до н.э. считается истинно магическим и целительным растением. Легенды Египта рассказывают, что фараон велел включить в рацион строивших пирамиды рабов щедрую порцию чеснока, дабы поддержать физически силы. Греки пили чеснок с медом, чтобы вылечить заболевания лёгких (!). В Риме легионеры использовали чеснок как талисман и антипаразитарное средство.

Научные доказательства антибактериальных свойств чеснока предоставил Пастер в середине XIX века – микробы не росли в зонах вокруг долек. Так что, учитывая обстановку вокруг, съесть пару зубчиков чеснока будет весьма кстати.

Красная икра

Это натуральный продукт, который несет в себе мощный заряд питательных веществ и является природным источником ценных витаминов (вся группа В, А и Е, витамин D) и микроэлементов (кальций, калий, магний, железо, фосфор). Содержащийся в икре лецитин улучшает активность головного мозга и работу нервной системы – и это как нельзя кстати. Правильной работе мозга также способствуют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богата икра и которые не вырабатываются человеческим организмом! 100 г икры содержит более 5 суточных норм Омега-3 для взрослого человека. Помните, раньше врачи рекомендовали обязательно давать детям рыбий жир? Икра обладает теми же целебными свойствами – и гораздо более приятным вкусом.

Благодаря сбалансированному составу витаминов, белков и жиров, икра незаменима в меню для восстановления ослабленного болезнью организма и укрепления иммунной системы. Поскольку содержание полезных веществ в икре выше, чем в рыбе, которая ее мечет, можно смело сказать, что икра – это концентрат всего лучшего, что организм человека может получить из морепродуктов.

Имбирь

Имбирь – отменный иммуномодулятор, способный выводить вредные токсины из организма человека. В корне имбиря содержатся витамины А, группы В (В1, В2, В12) и С, различные эфирные масла, целый ряд минералов, органических и аминокислот. С таким арсеналом имбирь эффективно помогает в борьбе с простудой, гриппом, кашлем, застойными явлениями в легких, болями в горле.

Час с лимоном и имбирем отлично работает как отхаркивающее средство. Его можно использовать и для профилактики болезней.

Фрукты и овощи

Богаты клетчаткой, которая мягко и бережно очищает организм от токсинов и шлаков. В результате нормализуется микрофлора желудочно-кишечного тракта – создается прекрасная среда для жизнедеятельности хороших бактерий, которым больше не нужно выгонять метелкой паразитирующие в кишечнике микроорганизмы.

Если сохранять баланс микрофлоры, уходят застойные явления, прекращаются гнилостные процессы. Помните: 80% нашей иммунной защиты базируется в толстом кишечнике! А бананы – отлично поднимают настроение, которое во всей этой истории должно быть на высоте.

Итак, тщательно моем руки всегда и особенно – перед едой, выбранной осознанно для поддержания иммунитета в тонусе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама