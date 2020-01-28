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Как правильно мыть руки, чтобы не подцепить вирус

28 января, 22:10

В детских учреждениях детей учат правилам гигиены

На фоне вспышки коронавируса в Китае, в целях профилактики, в частности, гриппа, в украинских школах и детсадах обучают детей правилам гигиены.

"Сегодня" были свидетелями того, как урок "Основы здоровья" в столичной школе начинался с рассказа учителя о том, как распознать и защититься от простуд и вирусов. Напомнить об этом решили из-за того, что ученики чаще стали болеть и пропускать занятия.

"Симптомами может быть лихорадка, боль в мышцах, небольшое покашливание и поднятия температуры в инкубационном периоде гриппа – 14 суток", – говорит учительница детям.

Школьная медсестра ходит из класса в класс – учит как правильно мыть руки чтобы на них не осталось и следа заразы.

"Сначала – первый этап, запястье, затем большой палец внутренней стороной от себя, затем делаем замочек и делаем вот так", – показывает медсестра.

Подробная иллюстрированная инструкция – как правильно мыть руки, была ранее опубликована Министерством охрани здоровья Украины. При этом процедура должна длиться 40-60 секунд.

/ Фото: Министерство охраны здоровья Украины

На руках находится очень много бактерий, которые очень хорошо передаются через слизистые оболочки. Поэтому учеников просят мыть руки после каждого урока.

Напомним, что китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус учителя ученики медсестра Украина инструкция коронавирус мыть

Источник: Сегодня

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