Как правильно надевать, носить и снимать маску: Минздрав дал важные советы

Пока украинцы ожидают появления на прилавках аптек прибывшей из Китай партии таких необходимых средств защиты, Министерство здравоохранения опубликовало на своей страничке в Facebook краткую инструкцию о том, как же правильно их надевать, носить и снимать.
Когда и как необходимо использовать медицинские маски⤵️
▪️здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;
▪️если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
▪️маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
▪️если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Как правильно пользоваться медицинской маской⤵️
▪️прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
▪️не касайтесь маски во время ее ношения;
▪️если нужно коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте
▪️если маска станет влажной, замените ее новой;
▪️не используйте маску повторно.
Как правильно снять маску⤵️
▪️аккуратно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
▪️немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
▪️тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
Тем временем, в Сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты". Растет и количество разных "решений", которые должны помочь самостоятельно пополнить отсутствующие запасы, а тем временем цена на готовые маски постоянно растет.
О том, как изготовить маску самостоятельно, смотрите видео:
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