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Как правильно надевать, носить и снимать маску: Минздрав дал важные советы

24 марта, 20:56

Елена Вус

Здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID - 19

Пока украинцы ожидают появления на прилавках аптек прибывшей из Китай партии таких необходимых средств защиты, Министерство здравоохранения опубликовало на своей страничке в Facebook краткую инструкцию о том, как же правильно их надевать, носить и снимать.

Когда и как необходимо использовать медицинские маски⤵️

▪️здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;
▪️если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
▪️маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
▪️если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как правильно пользоваться медицинской маской⤵️

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▪️прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
▪️не касайтесь маски во время ее ношения;
▪️если нужно коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте
▪️если маска станет влажной, замените ее новой;
▪️не используйте маску повторно.

Как правильно снять маску⤵️

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▪️аккуратно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
▪️немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
▪️тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Тем временем, в Сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты". Растет и количество разных "решений", которые должны помочь самостоятельно пополнить отсутствующие запасы, а тем временем цена на готовые маски постоянно растет.

О том, как изготовить маску самостоятельно, смотрите видео:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав маска коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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