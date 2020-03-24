Как правильно надевать, носить и снимать маску: Минздрав дал важные советы

Здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID - 19

Пока украинцы ожидают появления на прилавках аптек прибывшей из Китай партии таких необходимых средств защиты, Министерство здравоохранения опубликовало на своей страничке в Facebook краткую инструкцию о том, как же правильно их надевать, носить и снимать.

Когда и как необходимо использовать медицинские маски⤵️

▪️здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;

▪️если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

▪️маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;

▪️если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как правильно пользоваться медицинской маской⤵️

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▪️прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

▪️покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

▪️не касайтесь маски во время ее ношения;

▪️если нужно коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте

▪️если маска станет влажной, замените ее новой;

▪️не используйте маску повторно.

Как правильно снять маску⤵️

▪️аккуратно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;

▪️немедленно выбросьте в закрытый контейнер;

▪️тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Тем временем, в Сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты". Растет и количество разных "решений", которые должны помочь самостоятельно пополнить отсутствующие запасы, а тем временем цена на готовые маски постоянно растет.

О том, как изготовить маску самостоятельно, смотрите видео:

Видео: Сегодня

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