Как правильно убирать квартиру на карантине – советы вирусологов

Квартира или дом – место, где из-за общенационального карантина украинцы теперь проводят больше времени. Чтобы соблюдать чистоту и гигиену в помещении, вирусологи советуют чаще устраивать генеральную уборку. "Сегодня" узнавали, как это делать без вреда для здоровья и на что обращать особое внимание.

В семье киевлянки Натальи Сергеевой влажную уборку теперь делают каждый день.

"Вот у нас получилась вода с хлорным раствором, то, что убивает микробы, бактерии, и начинаем мыть", – говорит Наталья.

Зону ответственности в квартире разделила с сыном Давидом. Он моет пол, а она – мебель и ручки на дверях.

"Обязательно один-два раза в день мы тщательно протираем дверные ручки со стороны квартиры и со стороны подъезда", – говорит Наталья Сергеева.

Между тем Давид дезинфицирует свой рабочий стол. Во время уборки и мама, и сын – в защитных масках. Но если дома все здоровы, это не обязательно, говорят вирусологи. Если подозрения на инфицирование есть, алгоритм действий – другой.

"Для дезинфекции и уборки необходимо протирать твердые поверхности в тех местах, где находится больной. Кровать, прикроватные тумбочки, столы. Для этого можно использовать обычные бытовые средства, которые вы используете для уборки, ведь вода с мылом убивает этот вирус", – говорит директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины в 2018-2019 гг. Владимир Курпита.

Полотенца и постельное белье надо стирать через день, отдельно от других вещей. Температура должна быть выше 60 градусов. Это – если дома есть инфицированный. Отдельно сортировать стоит и мусор. И не только в период пандемии. В семье Сергеевых это делают регулярно.

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"Мусор мы обязательно выбрасываем один раз в день. Потому что это бактерии, это микробы. Я стараюсь в первой половине дня выбросить, чтобы он не стоял вечером, чтобы не было его в квартире", – говорит Наталья Сергеева.

Еще один пункт во время уборки – проветривание.

"Проветривая помещение, вы фактически лишаетесь возможных частиц вируса, которые есть на капельках жидкости, когда вы чихаете или когда вы кашляете", – говорит глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко.

Чтобы обезопаситься от распространения инфекции по всей квартире, вирусологи советуют положить у входной двери влажную тряпку.

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