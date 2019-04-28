Как правильно выходить из поста без вреда для организма: советы диетологов

Великий пост считается самым строгим – продолжается семь недель

Уже сегодня завершается Великий пост, он считается самым строгим – продолжается семь недель. И на Пасху украинцы возвращаются к привычному рациону – с продуктами животного происхождения. Диетологи говорят: резкое изменение блюд – это стресс для организма.

Уже второй год подряд Наталья Сергеева держит предпасхальный пост. Говорит, стала лучше себя чувствовать, и отказаться от мясных продуктов было несложно. Соскучилась разве что за молочкой. По завершению поста порадует себя прежде всего сырами.

Диетологи рассказывают: пост – серьезное ограничение для организма, и основная проблема выхода из него – желание съесть все и сразу.

Чтобы организм не получил гастрономический шок от того, что человек начал есть мясо, диетологи советуют употреблять буженину и кулич в отдельные приемы пищи, а начинать следует с легких салатов.

Порции и частота приема имеют значения.

"Первое – это начать дробно питаться в эти дни. 5-6 приемов пищи мы чередуем и не больше чем 200-250 грамм за один прием пищи, для чего, что бы не нагрузить наш организм", – советует Евгения Крылова, диетолог.

Кроме плохого самочувствия, говорит она, украинцы рискуют подорвать поджелудочную и печень, ведь из-за большого количество животных жиров организму будет сложнее переваривать пищу.

"Нужно животный белок кушать с большой порции салата, но здесь идет речь не о майонезных салатах, здесь речь идет о свежих салатах, в большом количестве зелень должна быть", – советует эксперт.

Диетологи также рекомендуют, придя из церкви, оставить мясные блюда на второй прием пищи. И за полчаса до завтрака выпить пол-литра воды, так не съедите лишнего.

Ранее мы писали о том, что Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание, а также посчитали сколько будет стоить правильный рацион для украинцев.

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