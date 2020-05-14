Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способ

Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением вооружения на свою территорию

Россия продолжает вагонами завозить боеприпасы и вооружение на Донбасс для поддержки боевиков. Это обеспечивает продолжение конфликта со всеми вытекающими последствиями. Прекратить это может передача Украине контроля над границей с РФ.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничество безопасности ОБСЕ, передает "Укринформ".

По его словам, продолжающиеся поставки Россией оружия и боеприпасов на Донбассе способствуют дальнейшей нестабильности и насилию в регионе, а также подпитывает организованную преступность и терроризм.

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"Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса. Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через национальные границы стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах", – заявил Петренко.

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Он также напомнил, что ОБСЕ регулярно фиксирует колонны грузовиков с территории России на Донбасс, которые заезжают не в официальных пунктах пропуска, а, грубо говоря, полевыми дорогами. Каждый раз перемещение этих конвоев и грузов на территорию Украины происходит с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета. Следствием использования этого оружия и боеприпасов являются потери среди украинских военнослужащих, разрушенная инфраструктура, загрязнение окружающей среды

"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов", – резюмировал заместитель министра обороны.

Недавно заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в 2020 году мир на Донбассе не наступит. Он считает, что с осени военная активность России будет только расти.

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