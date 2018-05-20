Как продлить декретный отпуск с 3 до 6 лет

"Какие веские причины должны быть, чтобы мама могла остаться в декретном отпуске не 3 года, а 6 лет. Какие справки надо подготовить? Сохраняется ли в это время рабочее место? Будут ли идти какие-то выплаты от предприятия?" — Виктория Куличко, г. Киев.

Отвечает Марина Медведева, директор "Центра пенсионного права":

Согласно ч. 6 ст. 179 Кодекса законов о труде Украины от 10.12.71 г. и п. 3 ст. 25 Закона "Об отпусках" от 15.11.96 г. №504/96-ВР, в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.Приказом Минздрава от 11.06.2012 № 430 утверждена форма первичной учетной документации №080-1/0 "Справка о необходимости ребенка (ребенка-инвалида) в домашнем уходе".

Ее могут выдавать учреждения здравоохранения, при этом форма собственности и подчинения такого заведения не имеет значения. Это может быть как государственное, так и частное медучреждение. Для выдачи формы необходимо решение врачебно-консультативной комиссии (ВКК). Выдают такую справку, если ребенок часто болеет, имеет хронические заболевания или ему установлена инвалидность. Срок действия медицинского заключения устанавливают индивидуально.

При этом учитываются заболевания, их протекание, эффективность противорецидивных и реабилитационных мероприятий. Срок действия справки должен составлять не менее шести месяцев. Таким образом, для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения 6 лет необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением и справкой о необходимости ребенка в домашнем уходе. Это является достаточным основанием для работодателя предоставить маме такой отпуск.

Кроме того, ч. 3 ст. 2 Закона "Об отпусках" гарантировано, что за работниками, находящимися в отпусках (в частности, и в отпуске по уходу за ребенком до 6 лет), сохраняется место работы на период такого отпуска. Но этот период (3 дополнительных года) не засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии.