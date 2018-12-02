Как продвигается медреформа в Украине: услугами довольны, но "благодарят" реже

Сегодня, 07:37

Каждый второй украинец уже с декларацией, но 32% не знают своего врача

Здоровье. Семейные доктора стали вежливее к своим пациентам
Здоровье. Семейные доктора стали вежливее к своим пациентам. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Уже больше половины украинцев (56%) заключили договор с семейным доктором, и три четверти их них (76%) вполне довольны своим выбором. Таковы результаты октябрьского опроса агентства "Рейтинг", которое пообщалось с 1200 совершеннолетними жителями по всей стране.

Довольны, но не доверяют

Согласно данным исследования, только 6% опрошенных откровенно не нравится сотрудничество со своим врачом. При этом треть из тех, кто уже подписал декларацию с терапевтом, отметили, что тот относится к ним внимательнее и вежливее, чем прежде. Еще 13% опрошенных отметили, что к врачу стало легче попасть на прием. Каждый десятый заявил, что получил у врача бесплатные лекарства или направление на бесплатную диагностику. А 8% заметили улучшение условий в клиниках — свежий ремонт и наличие в кабинетах современного оборудования. Тем не менее четверть опрошенных вообще не заметила никаких перемен после заключения договора, а еще 22% и вовсе не посещали врача после подписания контракта. В целом же украинцы все еще не доверяют нашей медицине — высоким уровень компетентности украинских врачей считают всего 31% опрошенных.

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Также выяснилось, что хотя 32% все еще без понятия, кто их семейный врач, о нацпрограмме "Врач для каждой семьи" наслышаны очень многие — 82% респондентов.

"Высокий уровень осведомленности наблюдается во всех регионах и демографических категориях", — утверждают авторы опроса.

Лекарства и "благодарности"

А вот о программе "Доступные лекарства" сегодня знают пока только 66% украинцев — чаще всего это жители юго-восточных регионов, женщины и респонденты пожилого возраста. При этом программой успели воспользоваться только 19%. В рамках этой программы 63% украинцев довольны территориальной доступностью аптек с необходимыми препаратами, 57% — наличием лекарств в аптеках, а 50% — их качеством.

Узнали социологи у народа и об уровне коррупции в больницах. По сравнению с июнем этого года в октябре он вполовину снизился: если тогда на взятку намекали 15% украинцев, то в октябре всего 7% врачей были не прочь получить "благодарность". Сами же украинцы стали реже "благодарить" медиков. В октябре за медуслуги таких было 14%, в июне таких было 27%.

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Врачи: "Перебежчиков" не очень много"

Ситуация с заключением договоров в разных медицинских заведениях отличается. Так, столичный терапевт Тамара Глинник утверждает, что за полгода со старта подписания деклараций контингент ее пациентов почти не поменялся:

"Те, кто ходил ко мне раньше, ходят и сейчас, разве что наши отношения скреплены договором". По ее словам, не слишком возросла и частота визитов. "Как обычно, регулярно приходят сердечники, гипертоники, а молодежь в основном является только за больничными листами".

Семейный врач одной из киевских амбулаторий Андрей Сидорчук говорит, что в его амбулатории перераспределение потока пациентов более очевидно:

"Бабушки и дедушки больше верят многолетнему опыту, потому выбрали себе врачей постарше, а 20-летние пошли к молодым специалистам".

Он добавляет, что молодых пациентов стало немного больше за счет прихода с других районов.

"Сарафанное радио работает, но в основном люди не хотят подписывать декларацию с врачами за тридевять земель, даже если они очень хорошие. Поэтому "перебежчиков" не так много", — рассказал терапевт.

Напомним, в рамках медицинской реформы в Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными. Это должно минимизировать мошеннические и коррупционные схемы. До конца года ведомство обещает ввести электронный больничный и уже с 2019-го он будет работать везде. Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.

А вместо бумажных карточек будут электронные. В них врачи будут вносить все данные о здоровье человека и назначать лечение. Так, докторам не придется долго изучать записи своих коллег, они сразу смогут получить нужную информацию.

В электронный формат также перейдут больничные листы, рецепты по программе "Доступные лекарства". Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно.
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Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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