Как продвигается рекордное путешествие из Киева в Лиссабон: "Поляки думали, что я контрабандист"

Киевлянин за 30 дней прошел пешком от столицы до польского Кракова

Польша. До границы Украины с Евросоюзом Валентин Черненко шел из Киева 22 дня.

Уже ровно месяц, как 35-летний киевлянин Валентин Черненко с игрушечным бегемотом в качестве оберега идет пешком со столичной Бессарабской площади в столицу Португалии Лиссабон. Его старт в Киеве зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. Напомним, передвижение Валентина эксперты отслеживают с помощью специального трекера, который считает километраж и скорость путешественника. Ключевое условие рекорда — Валентин не должен пользоваться транспортом. "Сегодня" узнала, как дела у путешественника.

Вчера утром мы позвонили Валентину и застали его в польском Кракове.

"С 5 апреля прошел 931 километр, полет нормальный — рассказал нам Валентин. — Спустя месяц могу сказать, что за все это время лишь один раз пришлось ночевать в палатке. Когда еще шел по Украине, то в большинстве случаев ночлег мне давали отзывчивые люди — никто не взял с меня ни копейки. Мало того, многие предлагали завтраки и сало в дорогу. Вот такой у нас отзывчивый народ!" — поделился с нами Валентин.

По его словам, когда он пришел к украинско-польской границе (это произошло на 22-й день похода), то наши пограничники выпустили без проблем, а вот польские коллеги устроили строгий досмотр.

"Тщательно просмотрели каждую вещь в моем огромном рюкзаке. Открывали каждый пакет. Возможно, думали, что я контрабандист, — со смехом рассказывает путешественник. — В Польше в течение трех дней лил дождь как из ведра. А карта в смартфоне оказалась не совсем корректной. Там, где должна была быть гостиница, оказался заброшенный пустырь. Пришлось ночевать в палатке".

Еще путешественник признается:

"Люди, которых я встречаю, по-разному реагируют на мою затею. Одни говорили с недоумением, мол, а надо ли тебе такой поход. Другие задумались над тем, а не пойти ли им самим в такое же путешествие. Ведь до меня многие путешествовали на такие дальние расстояния лишь автостопом".

Спрашиваем о самом длинном отрезке пути за один день.

"В Житомирской области прошел за один день 50 километров, — отвечает Валентин. — Но потом понял, что перестарался — слишком устал, на следующий день было тяжело идти. Сейчас делаю около 30 километров в день — это оптимальный вариант. Мозоли уже огрубели, ноги привыкли к нагрузке. А еще сейчас я не набираю с собой много еды, как делал это в первые дни похода", — откровенничает Валентин.

Жена путешественника, Марина Черненко, которая вместе с маленькой дочерью осталась в Киеве, говорит, что в конце этого месяца собирается на встречу с мужем. Вот только пока еще не знает, в какой город брать билеты, ведь Валентин прокладывает свой маршрут по ходу путешествия.

"Признаться, я до конца не верила в затею мужа, думала, дойдет до Львова и вернется, но сейчас вижу — раз пересек границу, то и до Лиссабона дойдет", — рассказала нам Марина Черненко.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как тысячи одесситов устроили субботник и установили рекорд. Организаторы подготовили 5 тысяч пар перчаток, 10 тысяч пакетов.

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