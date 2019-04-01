Как проходит 1 апреля у правоохранителей: Одесса без Юморины, ревность не порок и верзила с тесаком

Действующие и бывшие правоохранители — о курьезах и приколах на службе

Как проходит 1 апреля у правоохранителей: Одесса без Юморины, ревность не порок и верзила с тесаком Александр Ильченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20d/b26/5ca20db263ff4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20d/b26/5ca20db263ff4.png 2019-04-01T16:17:00+03:00 Украина Действующие и бывшие правоохранители — о курьезах и приколах на службе

Где бы ни пришлось работать нынешнему руководителю Нацполиции Украины генералу Сергею Князеву, у него была мечта: провести праздник в Южной Пальмире, где традиционно в этот день проходит фестиваль фестивалей — Юморина.

— И надо же было случиться, что в разные годы приезжал в Одессу два или три раза, получал очень большое удовольствие от царящей в этот день атмосферы, но на Юморину... так и не попал, — признается Сергей Николаевич.

Князев человек серьезный, даже суровый, улыбается редко и к шуткам не очень расположен. На уточняющий вопрос, приходилось ли ему разыгрывать других и разыгрывали ли его, ответил сдержанно:

— Всяко бывало, и когда после очередного задания, вымотанный, уставший, возвращался в отдел, не задумываясь, какое на календаре число, а тебе что-то говорили на полном серьезе, то не сразу вникал в суть и лишь позже, по реакции других, приходило понимание, что это шутка...

Словоохотливее оказались отставные генералы и офицеры. Рассказывали, правда, в анонимном режиме, без имен и фамилий. И поймете почему — некоторые приколы при всем желании легкими назвать нельзя.

Подарок с подменой содержимого

— На базе галантерейторга произошла кража — из контейнера пропала большая партия женского белья, — рассказывает "Cегодня" генерал милиции в отставке. — На место выехала оперативная группа и по горячим следам быстро раскрыла преступление, вернув похищенное, которое не успели распродать... Юристом на базе работал наш бывший сотрудник. Он и подсказал директриссе: неплохо бы как-то поощрить ребят... Сказано — сделано! Каждый опер получил в благодарность красивый пакет с импортным нижним бельем, очень дефицитным на то время. Сотрудники вернулись в райотдел в приподнятом настроении — и кражу раскрыли, и заодно подарки женам заработали. Те их редко видели: служба дни и ночи, постоянные дежурства, срочные выезды, засады и все такое...

На радостях дернули по стопарику. Кто-то вышел покурить. И тут вспомнили про 1 апреля. Ну как не приколоться? Развернули наугад один из пакетов, вынули содержимое, заменили каким-то тряпьем, ранее изъятым в качестве вещдоков, аккуратно сложили, как было, и вернули на место...

Еще немного посидели и разъехались. Является сотрудник, над которым решили подшутить, домой, и с порога: держи, дорогая, подарок, о котором давно мечтала. Разворачивает — и немая сцена: из пакета вываливаются странные тряпки, обрывки ношеной одежды. Скандал!

— К счастью, женщина была не без чувства юмора и поняла, что мужа разыграли, — добавляет генерал. — Днем позже он принес то, что коллеги подменили. И был окончательно прощен.

Валя, Света, Надя

Впрочем, не все семейные недоразумения разрешались мирным путем. Из-за небезобидных первоапрельских шуток и до рукоприкладства доходило.

— Один наш милиционер, которого звали Николаем, шел к себе в дежурку и по дороге встретил сослуживца с супругой, надо сказать, очень ревнивой и скорой на расправу. Поздоровались. Тот говорит: "Знакомься, моя жена Валя". Николай, не моргнув глазом, отвечает: "Вася, ты меня уже окончательно запутал. Вчера знакомил со Светой. Позавчера — с Надей. Теперь — с Валей...". Не успел закончить, как эта Валя развернулась и со всего маху такую затрещину влепила, что муженек чуть кубарем не полетел. "За что?" — кричит. "Стоп-стоп, это была шутка, — пытается разрядить ситуацию Коля. — Первое апреля — никому не верь!". Но Валя ничего слышать не хочет: "Знаю ваше первое апреля, кобелина ты, гуляка, скотина, глаза б тебя не видели...". И дальше в том же духе...

Едва успокоили. Николай Васе поляну накрыл — в качестве компенсации за причиненный ущерб. И больше так старался уже не прикалываться.

"В подвал и в расход!"

Забавные случаи припомнили и сотрудники СБУ.

— У нас была машина, которой часто пользовались сотрудники разных оперативных подразделений, — рассказывает бывалый старший офицер Петр С. — Каждый раз на ней меняли номера. Короче, примелькалась на КПП ушлому сотруднику ГАИ. Тот пытался ее останавливать, но неудачно... И вот наступил его звездный час — возвращаемся с задания, а он, словно только и ждал, бросается наперерез, приказывая жезлом остановиться...

Ну, притормаживаем... Показываем спецталон — автомобиль служебный, остановке и досмотру не подлежит... Только инспектор ни в какую: то ли не соображает, то ли упрямится, зря, что ли, караулил... И хочет произвести досмотр. А внутри секретная аппаратура, показывать ее посторонним запрещено...

Пререкались долго. Оперативники предложили: хорошо, так и быть, поехали с нами в учреждение, руководство объяснит что к чему, там протокол оформишь, опись составишь...

Заезжаем в ворота управления, дежурный запускает, выгружаем аппаратуру... Сотрудник, который помладше, спрашивает старшего: "А с этим что?". И показывает на инспектора.

Старший, не глядя, как бы между прочим, небрежно говорит: "Да что... В подвал его... И в расход...".

У инспектора от услышанного подкашиваются ноги и начинается истерика. Стал просить: "Только не убивайте! Я все понял! Больше не буду. Никогда...".

И даже после того, как ему сказали, смеясь, что это первоапрельский розыгрыш, гаишник был не в себе. Стресс испытал настолько сильный, что на следующее утро не вышел на работу. Три дня подряд пил горькую. Нашему руководству звонил его начальник и жаловался, что довели подчиненного до ручки. После случившегося тот вскоре уволился. Так и закончилась его карьера.

Квартира не была пустой

Любопытный эпизод из своей многолетней работы в спецслужбе привел полковник Виктор Д.

— Нам с коллегой было поручено негласно проникнуть в жилище подозреваемого в преступлении, — рассказывает офицер. — Дело тоже было 1 апреля. Группа прикрытия сообщила, что объекта дома нет, потому можем спокойно работать.

Появились под видом сантехников. Тихо открыли двери, вошли в квартиру и... остолбенели! Навстречу из кухни идет здоровенный, под два метра детина. Как раз тот, который нас интересовал и которого не должны были там застать. Полуголый, в огромном фартуке и с солидным тесаком в руке, которым, как успели заметить, шинковал на кухне капусту...

Замешательство длилось секунды, показавшиеся вечностью. Верзила грозно приближается: "Кто такие? Как здесь очутились?". Мы не растерялись. И говорим: "Из жэка прислали! У вас дверь была открыта. И мы зашли... Это какой этаж?" — "Третий!" — "Надо же! Нам четвертый нужен! Извините...".

И ушли. Поднявшись на всякий случай этажом выше. И внешне сохраняя спокойствие, хотя носки в обуви моментально стали мокрыми от волнения. Ведь были на грани провала...

Сотрудник, который по неопытности чуть было не подставил коллег под нож, на разборе полетов имел бледный вид. А Виктор Д. и его товарищ запомнили тот День смеха на всю оставшуюся жизнь. Перед грозным дядей (его через некоторое время задержали и потом осудили) было вовсе не до шуток. Хорошо, смекалка сработала. А если б нет?

Верхом на... Собаке

А этот перво­апрельский курьез произошел в райцентре, где за неимением служебных автомобилей на срочные вызовы отправлялись мотоциклы с коляской.

— У нашего старшего коллеги был приятель, служивший в милиции, они давно дружили и в обеденный перерыв частенько любили сыграть партию шахмат в соседнем парке отдыха, — рассказывает Семен П. — Однажды только успели расставить на доске фигуры, как по рации сообщение: "Внимание! В районе городского парка замечен опасный рецидивист, находящийся в розыске. Приметы такие-то. Принять срочные меры к задержанию...".

Шахматы в сторону! Ноги в руки и искать! Прочесывают аллеи. Замечают патрульного на мотоцикле. Милиционер быстро запрыгивает на сиденье сзади, а друг — в коляску, на которую наброшен брезентовый чехол...

Короче, беглеца вычислили, догнали и скрутили. На проезжавшей мимо машине отправили в райотдел. А сами вернулись к мотоциклу.

И вот когда подходили к нему, из коляски вдруг стрелой выскочила служебная овчарка, кинулась к нашему офицеру и с остервенением стала рвать на нем одежду, еле оттащили...

Что оказалось? Собака мирно спала себе, спрятавшись под чехлом в коляске. И когда туда на ходу, впопыхах уселся наш сотрудник, довольно солидных, кстати, габаритов, то в азарте преследования преступника не почувствовал, что сидит на ней. Так и проехал километров семь, ничего не заметив. Ну а потом она ему за все отомстила. Пришлось и брюки новые покупать, и рубашку — старые были изодраны в клочья. Приказом министра внутренних дел были отмечены сотрудники, отличившиеся при задержании рецидивиста, а овчарке выдали усиленный продпаек.

Напомним, ранее стало известно, что в Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей. Соответствующее распоряжение отдан директор по маркетингу Крис Капосел, разославший работникам записку, в которой заверил он ценит желание выделиться, но считает, что шутки 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы.

Также "Сегодня" выяснили, что ждет украинцев в апреле, помимо розыгрышей на День смеха. Второй месяц весны принесет украинцам надбавки многодетным и пенсионерам, а "доступные лекарства" станут недоступны больным без деклараций.

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АВТОР: Александр Ильченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.