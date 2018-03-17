Как проходит большое женское ралли в Киеве: путь по легенде и маршалы

В этом году первые весенние деньки солнцем особо не порадовали. Зато подарок на 8 Марта — четыре выходных дня подряд — в каждом доме отметили по-своему.

"Мы каждое 8 Марта ждем в гости детей — сына с внучкой, племянниц", — говорит столичная пенсионерка Людмила Савченко. "А я против гендерного праздника, даже вина не выпью", — делится мнением бухгалтер Елена Остапенко.

Нас же в этот прекрасный женский праздник заинтересовало событие, которое часто со слабым полом не ассоциируется — автогонка!

Уже 20 лет "Киевский городской автомото клуб" 8 Марта традиционно проводит Большое Женское Ралли. Принять в нем участие могут только представительницы слабого пола. По словам одного из организаторов гонки, Андрея Хорольского:

"Это делается для девочек, которым не чужд адреналин в крови и авантюризм в сердце".

Мы приняли участие, чтобы понять специфику гонки изнутри.

Правила

Попасть на ралли могут все желающие барышни. Экипаж состоит из двух человек — пилота (водителя) и штурмана (того, кто подсказывает дорогу). Оба члена экипажа должны иметь водительское удостоверение, чтобы, в случае необходимости, штурман мог сесть за руль. Автомобиль при этом может быть отца, мужа, подруги или даже взятый напрокат — конечно, о том, что авто будет принимать участие в гонках, необходимо сообщить владельцу или компании-прокатчику. Третьего человека в салоне быть не должно.

О начале регистрации организаторы сообщают в конце января на своем сайте и на страничке в "Фейсбуке". Там же, в случае необходимости, можно найти себе штурмана или пилота, т. е. создать экипаж — если подруги, рискнувшей ввязаться в такое мероприятие, у вас не оказалось. Здесь же бывалые участники и новички обмениваются опытом и советами, задают вопросы.

Для регистрации необходимо заполнить форму, где указываются только паспортные данные экипажа и авто.

Все автомобили, участвующие в ралли, делятся на три класса по объему двигателя: 1-й класс — до 1,4 литра, второй, самый наполненный класс — 1,4—2,0, и третий класс — от 2 литров. При этом для всех автомобилей, независимо от класса, условия гонки одинаковые: тут важно мастерство, а не размер. Тем более что чем больше "корабль", тем сложнее протискиваться между фишками на слаломе. При подсчете баллов, в итоговой таблице результатов, место определяется как в классе, так и в общем зачете.

После регистрации можно принимать участие в коллективных тренировках, можно тренироваться самостоятельно либо вовсе не тренироваться — по желанию экипажа. Также во время регистрации многие сразу выбирают стартовый номер, под которым будет выступать экипаж. Мы выбрали первый (№1): нам казалось, что это круто, а выяснилось, что этот номер — самый сложный. Ведь первый начинает гонку, а значит, все участки проходит первым и подсмотреть, как это нужно делать, не у кого!

Участники

В гонке участвуют все желающие. То есть домохозяйка может соревноваться с журналистами, банковскими работниками, инструкторами по контроаварийному вождению и профессиональными автоспортсменами. Конечно, шансы в такой ситуации не совсем равны, но попасть в призы может каждый — гонка скорее похожа на квест, где важно грамотно соблюдать правила. Приехать можно со всей Украины — территориальных ограничений нет.

После регистрации обязательное условие — пройти инструктаж, предоставить авто для техосмотра (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и буксировочный трос, исправные "стопы", "поворотники" и ремни безопасности), оплатить лицензию для участия в гонках, страховку, взнос участника (все вместе — 1600 грн с экипажа, см. таблицу) и получаить наклейки с номером и наклейки спонсоров. Проходит он всегда 7 марта, накануне гонки. Здесь же можно выяснить "тарировочный километр", то есть взятый за основу при написании легенды. Это показатель, с которым машина проезжает конкретный участок дороги, и он может отличаться в зависимости от диаметра колес авто, работы одометра и т. д. То есть два авто могут проехать одинаковый участок дороги, но у одного на одометре будет 1 км, а у другого — 1,3 км. В нашем случае "джигит" — Renault Koleos с объемом двигателя 2,5 (третий класс) — допускал погрешность в 150—180 м. Это много.







Крошка. Такое авто — самое перспективное для слалома 32 экипажа. В этом году нас было именно столько На старт. Мы начинаем гонку в свою секунду Слалом. Главное — проехать фигуру правильно фото: Сергей Ревера

Словарик ралли

Легенда — брошюра, где расписан путь экипажа. Страницы легенды разделены на несколько участков с указанием километража. Каждый последующий отрезок отмечается дорожными знаками или указателями. Задача штурмана — читать легенду и рассказывать пилоту, куда ехать, с какой скоростью и за какой период времени необходимо пройти отрезок.

Маршал — смотритель ралли.

ВКВ — внезапный контроль времени. Это машина с маршалом, контролирующим проезд по легенде, а расположена она в любом месте легенды, о котором экипажи не знают. Приехать на ВКВ каждый экипаж должен ровно в свою минуту. Какую — высчитывает штурман согласно легенде.

Карнет — "дневник" экипажа, где маршал отмечает результаты экипажа: время старта и финиша, приезда на ВКВ, время проезда слалома, картинга и т. д.

Слалом — рисунок, который экипаж на ходу "рисует" между фишками.

СУ — специальный участок. Это может быть участок на гоночном треке или пересеченной местности.

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На старт: нервы и невнимательность

У многих женщин 8 Марта начинается с цветов и кофе (или шампанского) в постель. У меня — с мойки "Джигита" в 8 утра. Наклеивая на чистую машину картинки с №1 (первым стартовым), ребята на мойке напутствовали: "Только с победой!" и вручили букетик мимозы. Приятно. В выигрыше я, конечно, сомневалась, ведь тренировка у нас была всего одна: все площадки в Киеве и окрестностях 50х50 метров (ширина между крайними фишками) были в снегу — не потренируешься.

Закрытый старт — на Майдане, напротив мэрии — к 11:00. Заезд с Бессарабки — всем экипажам были выданы указания относительно заезда. Мы знали, что путь (легенда) нам предстоит непростой, но и не длинный — 50 км, вместо анонсированных 120, СУ не будет, за опоздание на ВКВ не штрафуют — сложная дорога в связи со снегом. Все эти знания вселяли уверенность, смущал лишь слалом на Крещатике. Несмотря на то, что в ширину это 8 полос, порядка тех самых 50 метров, фигура зажата — не разгонишься, особенно на нашем "корабле". Крещатик — от Прорезной до Институтской был закрыт для проезда, запускали только участниц ралли — авто с наклейками. Несмотря на предварительную онлайн-регистрацию в 50 экипажей, до самого ралли доехало только 32 машины.

Каждая из нас выбрала одежду по принципу: сначала удобно, потом — красиво. Конечно, мы все немного волновались, и каждая перед стартом боролась со стрессом по-своему. Я его пошла заедать со знакомой — пилотом другого экипажа.

"Боюсь, что гормоны подведут, ведь я на третьем месяце, — делилась приятельница. А штурману нужно домой заехать — покормить малявку, ей 4 месяца, еще грудничок".

Я чуть не подавилась своей картошкой фри: беременные, кормящие мамы — и на ралли!

Когда вернулась после заедания стресса, мой отказавшийся от всего штурман уже нервно клацала по калькулятору — она получила легенду и просчитывала, с какой скоростью и во сколько нужно быть на каждом участке. Легенда выдается за 20 минут до старта. Подумав про себя: "Гонку выигрывает пилот, а проигрывает штурман", я села за руль.

Первый стартовый номер обязывает к предельной внимательности — не за кем подсмотреть. В результате невнимательности мы не заметили слалом: пронаблюдав, как маршал отсчитывает на пальцах старт, я поехала на выезд, а должна была — на слалом, ведь фишки стояли перед нашими носами! Мы попытались вернуться, но гонка есть гонка: нам поставили непроезд первого слалома и отправили дальше по легенде.



Наш экипаж. Журналист (стаж вождения 19 лет) и издатель (9 лет) Штурман. Просчитывает легенду до сантиметра и секунды фото: Сергей Ревера

Гонка: легенда, слалом, ВКВ и другие неприятности

Когда едешь по легенде и теряешься, главный принцип — вернуться в ту точку, на которой ты уверен, что еще был на маршруте. Так нам пришлось поступать раз восемь за гонку. После первого раза — звонок: "Первый стартовый, вы повернули не туда, сошли с легенды". Заикаясь (грозил штраф) я рассказала, что мы вернулись на маршрут, развернувшись на Пушкинской. Согласно легенде, наша ближайшая остановка — картинг на Столичном шоссе. По негласному правилу гонки, на картинг едет штурман. Кстати, именно поэтому несколько экипажей выбрали в штурманы мастеров по этому виду спорта. На картинге дается три заезда: теоретически первые два штурман изучает трассу, а последний — гонит. Экипажу засчитывается лучший результат за три круга. Наш лучший — 2 минуты 5 секунд. Для сравнения: лучшие результаты у профи из других экипажей — 37 и 41 секунда.

После картинга где-то должен был быть ВКВ, сложность которого в том, что никто не знает, где он находится. Потому нужно внимательно следить не только за дорогой, но и за обочиной, чтобы не проехать маршала. А главное — помнить про время: ранний приезда на ВКВ — штраф. Экипажам, как наш, которые ориентируются по Киеву и пригороду (легенда не ограничивается только столицей), сориентироваться легче: этот знак помню, этот поворот знаю...

На ВКВ нас встретил "Борода" — Андрей Хорольский, один из организаторов гонки — строгий, но справедливый:

"Ну, молодцы, девчонки, собрались. А то я за вас переживать начал — так проколоться на старте".

Взбодрившись успехом на ВКВ — не заблудились и приехали в свою минуту, — мы "выдохнули" и поехали по легенде дальше. Зная, во сколько нужно прибыть на финиш (штурман рассчитала) и где он (все на том же Крещатике), мы позволили себе заблудиться, да так, что едва не выбыли из гонки! Одним из заданий было написать название заведения, которое мы проезжаем. Заблудившись, мы рисковали не проехать мимо этого места, а первый номер лишал возможности спросить: мы должны проехать по легенде первыми и сдать карнет с правильным ответом тоже первыми. Неправильный ответ — дисквалификация, согласно регламенту.

После пятого круга на Печерске мы нашли то злосчастное заведение — кинотеатр "Зоряный". К счастью, за временем мы могли почти не следить, ведь средняя скорость гонки — 30 км/ч, а мы ехали 50—60 км/ч. Значит, в запасе минут 20 на "потеряться" у нас было. Финиш с опозданием на 4 минуты, последний, самый сложный слалом, 3 часа ожидания — пока доедет 31 экипаж, найдутся потеряшки. Потом судьи посчитали результаты — и… 10-е место в классе и 16-е в абсолютном зачете — мы уверенные середнячки!







Штурман. Должен вовремя отдать карнет для фиксации результата Легенда. Участки, которые мы проезжали — зачеркивали Маршал. Внимательный судья Награды. Получают попавшие в первую тройку фото: Сергей Ревера

Почем "погонять"

Мойка авто (обязательно) – 200 грн

Разовая страховка – 40 грн

Разовая лицензия для участия в гонках – 300 грн

Взнос с экипажа – 500 грн (по 250 грн с человека)

Топливо – около 250 грн

ИТОГО: 1630 грн с экипажа или 800 грн с человека