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Степанов дает брифинг по ситуации с COVID-19: онлайн-трансляция

2 июня, 09:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине каждый день появляются новые зараженные и гибнут люди

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с эпидемией в Украине. Он озвучил свежие данные по коронавирусу.

Напомним, на утро 1 июня в Украине было 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 340 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июня
Фото: Reuters/Marijan Murat

В то же время в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе, какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Также главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, почему Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса. По его словам, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинской среди них нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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