Как прошла юбилейная 20-я Сорочинская ярмарка: без инфраструктуры, зато с маслобойкой

Сорочинская ярмарка в этом году юбилейная, 20-я. Организаторы расщедрились на белорусского гостя Сергея Михалка и оркестр "Ляпис-98", Сердючку, "ВВ" и "Квартал 95". Пивные конкурсы, детские и не очень аттракционы, театрализованные постановки, ходули и забеги в мешках. Чиновники из Киева не приезжали: Петр Порошенко нарушил старую президентскую традицию и не приехал покупать на ярмарке вышиванку и глечик в окружении секьюрити и камер. Зато в этом году в Сорочинцах торговали литовцы, белорусы, грузины и даже вьетнамцы. Но международного уровня не хватало: на 21-м году проекта хотелось бы на полтавских полях шумных китайских туристических групп, смеющихся европейских студентов и восхищенных американцев.

Ярмарка: азиатские яства, меха и техника

С утра на большой и малой сценах ярмарки — песни, пляски под гармошку и бубен, юморески. Над толпой — яркие "бабочки" на ходулях. На поле, среди блочков соломы для спортивных состязаний, лениво оставляют кучи навоза волы: этим крупным рогатым ежегодно доверяют катать на возу с тыквами Гоголя, Хиврю и Черта. Два шустрых парня громко рекламируют временные татуировки, рядом разложился "бутылочник" — новинка фестиваля. Платишь ему 50 грн — и получаешь удочку с кольцом вместо крючка, которой с трех попыток надо за горлышко поймать и поставить лежачую бутылку стоймя. Получилось — приз 200 грн.

"А давай на интерес! Я не плачу, и ты мне не платишь, а я попробую! Не хочешь? Что ж это за ярмарка!" — хмыкает проходящий дяденька, явно азартный рыбак.

Продавцы тоже с претензиями: вот при Ющенко все не так было.

"Ходил по рядам, с людьми беседовал", — рассуждает торговка керамикой Людмила. "И дешевле все продавали! А теперь самая маленькая мисочка у вас — 40 гривен", — подхватывает покупательница в вышиванке. "Разве это торговля? Вот в прошлом году народу столько было, что пробка стояла, передвигались, как пингвины", — вздыхает хозяин павильончика с медовухой. "Витя, я тебя прошу как человека: только не напейся в автобусе и не варнякай!" — оттягивает любителя дегустаций от бутылок жена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ярмарки в Киеве: для участников хотят ввести электронную регистрацию и обещают следить за чистотой

Хорошая ярмарка — это когда украинский мед соседствует с азербайджанским чаем, гранатовым соком и вареньем из лепестков роз. На каждом шагу — белорусское мороженое, а вьетнамская раскладка ароматизирует базар пикантными соусами. У малой сцены два кума подтягивают песню про Галю, на ходу разливают себе настоечку и закусывают крупным виноградом. Внезапно шашлыки, плавленые сырки и поделки из дерева сменяются сельскохозяйственной техникой: получилась целая выставка промышленных достижений — тракторы, зернодробилки, экструдеры. У маслобойки — мужчины и дети с телефонами и камерами: машина выжимает масло из семечек подсолнуха, оно пахнет, пенится и стекает в бездонное ведро. Женщины копаются в сортах роскошного винограда, луковичках диковинных тюльпанов и пузатых помидорах. Громко рекламируют носки по три пары на десятку и детские жилетки на кроличьем меху. Находятся дамы, рискующие в 30-градусную жару примерять натуральные шубы в пол. Правда, соломенные шляпы и панамки пользуются большим спросом, чем меха: волонтеры раздавали картонные бейсболки, но на всех не хватило, а тенек на Сорочинской ярмарке — только в закусочных.

Внезапно пестрые сувениры и пахучие шашлыки заканчиваются. Дальше — огромный "7-й километр" с трусами, дешевыми кроссовками и распродажами футболок. Гоголевский колорит позади.

На татуировщиков и "бутылочников" охотятся инспекторы администрации рынка: ребята в красных футболках ходят по двое и проверяют документы у участников. Одного засекли, нервничает и клянется, что документы есть, но "вечером подвезут".

"Вас тут таких много — обещаете, а документов нет и нет", — кивает головой контролер.

Проверяющие объясняют: ходят теперь по рядам каждый год, отлавливая зайцев. Все участники составляют контракты, их данные остаются в базе. Если бы человек за участие платил, то назвал бы фамилию, и контролеры в два счета бы проверили, есть ли клиент в списке.

"На нашем участке пока только один заяц. Мы предупреждаем. Не уходят — зовем охрану и прогоняем, и в следующем году они уже не попадут — в черном списке, — объясняют контролеры. — Одно дело — бабушка с рушниками, которая скромно стоит на проходе. А этот закрывает палатки, которые честно уплатили и имеют привилегии".

Самые хитрые пристроились на трассе при повороте на ярмарку — торгуют с машины без всяких разрешений.

То и дело натыкаешься на полицейские патрули. Парни в черном в два этапа фильтруют автомобили на подъезде (должен быть оформлен пропуск), потом следят за порядком по всей территории.

"Пока ЧП не было. Но наверняка карманники орудуют, просим следить за вещами. Нас тут человек 200—250", — смущаясь, докладывает нам правоохранитель Сергей.









Живая фотозона. Без фото с волами с ярмарки не едут Мощь. Производители даже солнечные батареи привезли Самодеятельность. Съехались ансамбли со всей Украины Гончар. Показал современный способ посудопроизводства без традиционного круга Странный гость. Что за ярмарка без ярких персонажей!

20 лет проекту: дефицит туалетов и забытый Гоголь

Восемь лет назад "троещинского рынка" было меньше. Зато торговали свинками, козами, кроликами. Теперь тут и грузинская ювелирка, и солнечные батареи, и кованые лошади на продажу. Развлечения — на нескольких локациях, и арка с обзорной площадкой есть. Только она полупустует — вход 10 грн. Деньги смешные, но сам факт — почему платно? — многим не по душе. Под аркой курсирует Николай Васильевич. Фото с ним — 10 грн, автографы бонусом. Актер Николай Кисличенко "в Гоголях" уже 15 лет: отрастил гоголевскую прическу, прославился и вжился в образ. Говорит, занимается краеведчеством и экскурсиями уже 38 лет.

"Теперь читают Гоголя только взрослые, а молодежь — увы, увы", — разводит руками.

Виновник торжества. Гоголей тут минимум два

Встречая группы школьников, он устраивает им мини-тест.

"Держу собрание сочинений "Миргород". Первая повесть — "Вий", а вторая — "Тарас…", и дети хором заканчивают: "...Григорович Шевченко!" — рассказывает "Гоголь". — Учительницы стоят и хохочут! А я им словами писателя: "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" Разве дети виноваты, что творчество Николая Васильевича забросили!".

Много перемен и вне ярмарочной площади. Раньше местные бабульки пускали машины в дворы и удивлялись, получая за парковку 400 грн — бешеные деньги! Сейчас народ пообтерся и стал писать на воротах: "Душ", "Жилье", "Туалет — 5 грн". Кое-кто отвел под платную стоянку кусок огорода. Недостаток инфраструктуры — на каждом шагу: в придорожных пикниках на кузове "жигулей", в палатках, где ночевали участники ярмарки, в брезентовых кабинках-туалетах.

Удобства. Выгребные, во дворе. Оплата — на воротах

Австралиец в Сорочинцах: первый в жизни макогон

Мы решили посмотреть на ярмарку незамыленными глазами и пригласили с собой иностранца. Ден прилетел из Мельбурна и только-только отошел от эпопеи с получением украинской визы: говорит, посетил 35 стран мира, и только Украина заставила его пройти семь кругов бюрократического ада. Он охотно соглашается ехать. Хорошо, что еще перед Миргородом признается — наличку не взял:

"А разве я карточкой не рассчитаюсь?".

Ден — австралиец во втором поколении, бабушки-дедушки — поляки и украинцы. Он говорит по-нашему, хоть и слегка своеобразно, и с интересом обходит всю ярмарку. Открытия дня — макитра, медовуха, макогон и куманец.

"У нас в Австралии много Макогонов. А я не знал, что эта фамилия означает!" — удивляется он и по очереди пробует шесть сортов медовухи.

Долго вертит в руках поделку из овчины в форме женского бюста и снова удивляется: продавцы, хохоча, объясняют, что это подушка. С удовольствием примеряет и пробует, беседует с населением и тщетно ищет трусы с вышивкой орнаментом.

Ден из Мельбурна. Купил соломенный брыль, сделал "тату" казака с "шаблюкой" и отдохнул на возу

"Местный телеканал подходил. Спрашивали, что вкуснее — свинина или кенгурятина? — сидя за столиком, делится Ден. — Я сказал, что свинина, как они и хотели слышать. Но мой свиной шашлык почему-то был холодным, а квашеная капуста — горячей. Не распробовал".

Прежде, чем выбрать блюда, он фотографирует их на столах, смущая обедающих женщин.

"Взял бы вареники, но я столько не съем, — жалуется он, рассматривая витрину. — А, порция — это три штуки? Я думал — вся ма-ки-тра!".

Гостю все понравилось, но осталось много вопросов. Это первый фольклорный фестиваль в Украине, увиденный уроженцем Мельбурна: он побывал во Львове, Одессе, Киеве, а вот сельская глубинка — первый опыт. Признается, ничего не знал о сельском хозяйстве Украины (и вообще), а тут и гончары в работе, и маслобойка в действии. В Австралии люди добывают пищу только в супермаркетах и не догадываются, откуда она берется. Скажем, помидоры можно купить всего 2—3 сортов (разводят те, что лучше родят), а в Великих Сорочинцах он насчитал минимум 20! А еще — море разного винограда, ягоды (на родине только малина, ежевика, черника и клубника). Смутило же его то, что ассортимент порой повторяется от палатки к палатке, особенно сувениры — одинаковый набор в разных точках. Австралийцы ценят разнообразие, крафт: производители стараются создать что-то оригинальное, аутентичное, и гордятся даже не совсем удачными продуктами. А на Сорочинской ярмарке многовато ширпотреба, коммерции, и даже музыка в основном электронная. Неплохо бы к желанию развлечь народ добавить искусства, ведь хотелось прочувствовать душу народа, говорит австралиец. И расширить меню полевых кафе. Ден думал, на ярмарке удастся попробовать много интересных блюд, но все сводилось к вареникам и шашлыкам, даже сало он видел лишь в одном месте. А еще шок — платный туалет: Ден не припомнит, когда в последний раз за вход в WC платил деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шесть национальных рекордов и тайны традиций: как прошел XXV гуцульский фестиваль

Картинка красивая — волы, хатки, церквушка, плетни и подсолнухи. Но без пояснений местных иностранец никогда не поймет, что за мужик с рогами, кто такой Гоголь и что вообще происходит. Хорошо хоть украинцы порадовали. Когда несколько раз он пробовал не взять сдачу, его настойчиво догоняли и возвращали деньги. И это приятно!

Ярмарка погружает в украиноязычную среду, что внука украинских эмигрантов тоже страшно порадовало. В Киеве, говорит, даже если просишь перейти на украинский, собеседники зачастую этого не делают. А вот однажды в Одессе мужчина на Дерибасовской даже расплакался, узнав, что Ден — иностранец, а тоже владеет украинским. И Ден растрогался, услышав, что незнакомец вообще-то из Луганска!

50 оттенков винограда. В Австралии редкость

Если бы мы попытались найти интуриста прямо на ярмарке, искали бы долго: их на фестиваль не привлекают, признается Светлана Свищева.

"Даже с украинскими туристами проблема — все не удается урегулировать отношения с турфирмами, чтобы сотрудничали с нами в правовом поле", — говорит она.

Бывают иностранные делегации — поляки, словаки, но по приглашению.

"Польское радио с нами сотрудничает, делают прямые включения, рекламу. И украинское в Словакии, — рассказывает автор проекта. — Вероятно, лишь потому, что я там работала консулом и остались тесные связи". "Сорочинская ярмарка в первую очередь заинтересована в производителях-участниках, а вот с туризмом дела плохи и у фестиваля, и области вообще, — говорит директор "Центра развития туризма Украины" Владимир Царук. — Полтавщину можно и нужно раскручивать: там есть история Гоголя, гастрономия, природа. Ярмарка — это потенциал. Лето, День Независимости рядом — большие плюсы! Но ведь ничего не делается для туристов".

Нужны сопутствующие мероприятия, разумная рекламная кампания, туристическая инфраструктура. Что приглашать гостей, если им остановиться толком негде!

Ярмарки не редкость. Но, к примеру, ярмарку Казюкаса в Литве европейцы хорошо знают. Ее окружили хорошей промоцией, разработали концепцию — и туристы едут, хотя начало марта, сырость и холод. А продвижение Сорочинцев — в зачаточном состоянии.

"Запустить бы в интернете рекламу, в столице билборды поцепить. Рекорд какой-то установить на ярмарке, — советует Царук способы раскрутки бренда. — Идея чудесная, ее надо использовать для презентации Полтавщины и Украины в целом. Только доработать и провести ребрендинг. Концепция "ешь, пей, гуляй" уже не подходит".

Украинский сервис. А вот народ гостя порадовал!