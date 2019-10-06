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Как прошли боевые стрельбы курсантов Академии Нацгвардии, опубликованы фото и видео

6 октября, 02:01

Сотня курсантов постреляли тяжелых пулеметов на бронетранспортерах и минометов

На днях курсанты-выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины с факультета логистики выполнили боевые стрельбы на полигоне в районе поселка Башкировка Харьковской области

Около сотни курсантов оттачивали мастерство стрельбы из вооружения, установленного на БТР-80, БТР-4-Э, бронеавтомобилях "Спартан" и из 120 мм миномета, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Будущие офицеры отработали порядок установки и снятия вооружения, порядок заряжания и разряжания оружия, а также выполнили боевые стрельбы. Такие упражнения помогают курсантам усовершенствовать практические навыки обращения с оружием, которые определяются в соответствии с рабочей программой учебных дисциплин, сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" сообщали, что на днях в Мариуполе Донецкой области прошли учения полицейских . Их целью было усовершенствование реагирования на происшествия и слаженность действий подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС в экстремальных условиях.

Напомним, ранее в Одессе возле Южной исправительной колонии № 51, которую законсервировали после бунта заключенных, прошли плановые учения силовиков.

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