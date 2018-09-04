Как прошли первые звонки в школах Украины: пять первоклассников на школу и обмороки на линейках

На линейках дети смотрели на зайцев и святых и даже нашли снаряд времен Второй мировой войны

Игры, шары и лаконичность

Хотя в Минздраве и не советовали проводить линейки, многие школы все же их устроили. В одной из столичных школ на праздник зачем-то привели "Святого Николая", в другой — огромного зайца. Во многих учебных заведениях столицы и пригородов директора щадили своих учеников и умещали свои речи в несколько предложений вместо 20-минутных спичей. А во Львове вместо линейки устроили мастер-классы, флешмобы и игры.

С гарантом. И 3D-принтером

В один из лицеев Киева вчера пожаловал сам президент. Петр Порошенко поздравил учеников, поговорил с ними на английском и подарил школе 3D-принтер.

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Рядом с фронтом. Под усиленной охраной

Вопреки неспокойной обстановке первые звонки прошли и в прифронтовых школах. Так, в селе Чермалык в первый класс торжественно приняли пятерых детей. В близкой же к линии разграничения Марьинке линейка прошла для 12 первогодок — школу во время праздника усиленно охраняли полицейские.

Линейка. В школу с мамой-звездой

На некоторых линейках засветились даже знаменитости. Своего сына Диму в школу повел популярный телеведущий Сергей Притула. "Пішов пацан у 5-й клас!" — написал он в Instagram. Побывал на празднике знаний и боксер Вячеслав Узелков с сыном Робертом: "На 1 сентября мы пришли с радостью". А вот дочки-первоклассницы Алиса и Аня певиц Ольги Поляковой и Надежды Мейхер и вовсе пошли в одну и ту же гимназию. Кроме того, своих чад сопроводили в школу актриса Ольга Сумская, певицы Ирина Федишин и Анна Седокова.

Не без происшествий. Обмороки и снаряды

День знаний не обошелося без происшествий. Вчера в Харькове эвакуировали целую школу из-за обнаружения возле здания предмета, похожего на снаряд. Его изъяли и исследуют специалисты. 1 сентября из-за сообщения о мине был сорван праздник и в одной из школ Краматорска. Однако вызов оказался ложным. Некоторые школы перегнули палку с длительностью линеек — с десяток учеников по стране теряли на них сознание. А в Святошинском районе столицы родители трех классов пришли в школу вовсе без детей, протестуя против обучения во вторую смену.