Как прошли первые звонки в школах Украины: пять первоклассников на школу и обмороки на линейках

Сегодня, 07:00

На линейках дети смотрели на зайцев и святых и даже нашли снаряд времен Второй мировой войны

Фото: Kravs Yevheniy
Фото: Kravs Yevheniy

Игры, шары и лаконичность

Хотя в Минздраве и не советовали проводить линейки, многие школы все же их устроили. В одной из столичных школ на праздник зачем-то привели "Святого Николая", в другой — огромного зайца. Во многих учебных заведениях столицы и пригородов директора щадили своих учеников и умещали свои речи в несколько предложений вместо 20-минутных спичей. А во Львове вместо линейки устроили мастер-классы, флешмобы и игры.

shkola_330-3-of-26

С гарантом. И 3D-принтером

В один из лицеев Киева вчера пожаловал сам президент. Петр Порошенко поздравил учеников, поговорил с ними на английском и подарил школе 3D-принтер.

111cffeab74bdcf1e422d7613bf1761970e_1535965329_extra_large

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рядом с фронтом. Под усиленной охраной

Вопреки неспокойной обстановке первые звонки прошли и в прифронтовых школах. Так, в селе Чермалык в первый класс торжественно приняли пятерых детей. В близкой же к линии разграничения Марьинке линейка прошла для 12 первогодок  — школу во время праздника усиленно охраняли полицейские.

pyxfsylwr58_5b8ab760f29e8

Линейка. В школу с мамой-звездой

На некоторых линейках засветились даже знаменитости. Своего сына Диму в школу повел популярный телеведущий Сергей Притула. "Пішов пацан у 5-й клас!" — написал он в Instagram. Побывал на празднике знаний и боксер Вячеслав Узелков с сыном Робертом: "На 1 сентября мы пришли с радостью". А вот дочки-первоклассницы Алиса и Аня певиц Ольги Поляковой и Надежды Мейхер и вовсе пошли в одну и ту же гимназию. Кроме того, своих чад сопроводили в школу актриса Ольга Сумская, певицы Ирина Федишин и Анна Седокова.

1_05

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не без происшествий. Обмороки и снаряды

День знаний не обошелося без происшествий. Вчера в Харькове эвакуировали целую школу из-за обнаружения возле здания предмета, похожего на снаряд. Его изъяли и исследуют специалисты. 1 сентября из-за сообщения о мине был сорван праздник и в одной из школ Краматорска. Однако вызов оказался ложным. Некоторые школы перегнули палку с длительностью линеек — с десяток учеников по стране теряли на них сознание. А в Святошинском районе столицы родители трех классов пришли в школу вовсе без детей, протестуя против обучения во вторую смену.

117eda463fd5d7a75d3cdb1a9a0f0d0ac4
школы, школа, первый звонок, линейка

Вы сейчас просматриваете новость "Как прошли первые звонки в школах Украины: пять первоклассников на школу и обмороки на линейках". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Украине начался новый учебный года. Фото: Архив

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем знаний

1 Сентября, 10:28

С сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования

Украина

Фото: Pixabay

Реформа образования: запущена программа реформ "Новая украинская школа"

1 Сентября, 09:30

С 1 сентября реформа затрагивает начальную школу: оценки и домашние задания отменили
Загрузка...

Украина

Фото: nus.org.ua

Без парт и учебников: реформа образования споткнулась о местные власти

31 Августа, 07:54

Не все первоклассники 1 сентября будут сидеть за новыми партами и в современных классах

Украина

Центры. Тут смогут проводить эксперименты по химии или физике. Фото: experimentanium.com.ua

Эксперименты вне школы: в Украины создадут межшкольные ресурсные центры

31 Августа, 07:24

В МОН предлагают создать мобильные лаборатории для школьных опытов и выращивания овощей

Недвижимость

В Кабмине объяснили, кто должен строить детсады и школы

31 Августа, 07:12

Жители микрорайона, который остался без школ и детсадов, продолжают забрасывать письмами Киевский городской совет

Украина

pixabay.com

Минздрав выступил против проведения школьных линеек

30 Августа, 23:42

По данным министерства, в развитых странах мира нет линеек на 1 сентября
Загрузка...