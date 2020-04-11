Как пройдет Пасха и когда закончится учебный год: главные новости Украины за неделю

Жизнь на карантине: как долго еще украинцам хватит запасов

Стала известна дата нового обмена пленными и сколько именно украинцев болеет COVID-19. Читайте ТОП-5 новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Выздоровевших от коронавируса впервые больше, чем умерших

В Украине число зараженных коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки зафиксировано 308 новых случаев", – заявили в Минздраве.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и в Киеве. Также выявлены первые случаи заражения в Николаевской области. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В ПЦУ рассказали, как будут в этом году освящать вербу и пасхальные блюда

Вскоре после встречи президента Владимира Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием синод ПЦУ принял решение в этом году не проводить в церквях общее освящение вербы и пасхальных блюд. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая запрет на массовые религиозные мероприятия – обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

В то же время, в ПЦУ отметили, что во внебогослужебное время не будут отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм.

В малых населенных пунктах принято решение информировать граждан о проведении освящения пасхальных блюд возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции". Также ПЦУ будет организовать заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освященные.

"В случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд – позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой", – отмечают в ПЦУ.

Посещение священнослужителями и гражданами кладбищ в поминальные дни после Пасхи решено перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня.

Когда закончится учебный год в школах и как выпускники будут защищать дипломы

С 12 марта все школы и университеты Украины закрыты на карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. Но учебный процесс не остановился: ученики и студенты получают образование в онлайн-режиме.

Когда заканчивать учебный год – решают педагогические советы школ, но не позже 1 июля. Такое разъяснительное письмо Минобразования опубликовало 31 марта. Школы должны отталкиваться от продвижения по учебной программе. Ученики 11 классов будут учиться до конца июня, чтобы заполнить пробелы в программе и подготовиться к ВНО.

От государственного итогового экзамена учеников четвертых и девятых классов освободят. Министерство образования уже опубликовало приказ. А вот Внешнее независимое оценивание состоится независимо от сроков карантина. Даты тестирования просто могут перенести. Сейчас в Минобразования рассматривают два варианта.

Если карантин закончится до начала лета, то ВНО стартует в последние недели июня и закончится в средине июля. В таком случае результаты тестов обнародуют в конце июля, а вступительная кампания начнется с августа. Если карантин продолжат до начала августа, то ВНО стартует в середине августа и закончится до средины сентября. Таким образом, вступительная кампания продлится до середины октября, а первые курсы начнут учиться с ноября, остальные по графику – с 1 сентября.

Вузам было проще перейти на дистанционное обучение, чем школам. Большинство университетов имеют платформы и электронные материалы. В Киево-Могилянской академии рассказали, что студентов достаточно быстро перевели на дистанционное обучение, потому что много лекций и других материалов есть в электронном формате и выложены на платформе.

"Конечно, не все преподаватели смогли быстро переключиться на дистанционный режим, большое количество преподавателей перевели значительную часть активностей в письменные работы. Это было сразу замечено благодаря постоянному опросу студентов. Но сейчас мы активно помогаем им", – рассказал Андрей Глибовец, декан факультета информатики НаУКМА. В тренде В Киев из ОАЭ вернулись более ста украинцев, доставлена гуманитарная помощь

Большинство курсов поддерживается внутри Moodle. Еще до карантина студенты могли загружать свои выполненные задания на платформу для проверки преподавателями, независимо от того, были они на паре или нет.

Студенты, которые не выпускаются в этом году, закончат учебный год по плану. Экзамены и зачеты Минобразования рекомендует провести дистанционно по графику. А если их нельзя провести удаленно, тогда университет может перенести на следующий год.

А вот выпускникам вузов разрешили защищать дипломные работы и сдавать экзамены дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена.

У Зеленского назвали дату обмена пленными

Украина проведет очередной обмен пленными с сепаратистами т.н. "Л/ДНР" до празднования Пасхи – 19 апреля. Отмечается, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц. Об этом сообщил Офис президента в среду, 8 апреля.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы разведения сил и средств и гуманитарного разминирования территорий на Донбассе. В частности, стороны договорились предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

В свою очередь "уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова также подтвердила , что обмен пленными между Украиной и боевиками т.н. "ДНР" может состояться до конца следующей недели, сообщают российские СМИ. По ее словам, Украина и т.н. "ДНР" согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10.

Из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска

В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом в Facebook заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"45% – не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% – работают в сокращенном режиме.

17% – люди вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% – безработные, и до карантина

7% – домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% – уволенные, потерявшие работу.

6% – не работающие пенсионеры, студенты – не работавшие до карантина.

А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц", – заметил он.

По его словам, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин придумали систему прямой финансовой помощи:

Пенсионерам будет выплачиваться 1000 гривен, у кого сумма начислений в месяц менее 5000 гривен; 500 грн – старше 80 лет. Все будет проведено автоматически.

Безработным, потерявшим работу, – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центры занятости.

"Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи Вами заявления по упрощённой процедуре.

Во-вторых, – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие.

Сколько? Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800-8400 гривен – вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", – уточнил Аваков.

По его словам, правительство отдает себе отчет об огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в бюджет Украины закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

"Много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Надеемся, что в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально", – резюмировал Аваков.

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