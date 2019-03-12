Как пройдет пленарная неделя Верховной Рады: рассмотрение языкового закона

Придется рассмотреть 2 тысячи правок к языковому закону, а Избирательный кодекс уйдет в комитеты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Как пройдет пленарная неделя Верховной Рады: рассмотрение языкового закона Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/684/eb6/5c8684eb6e21c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/684/eb6/5c8684eb6e21c.jpg 2019-03-12T07:19:00+02:00 Украина Придется рассмотреть 2 тысячи правок к языковому закону, а Избирательный кодекс уйдет в комитеты

Судя по всему, эта пленарная неделя под куполом будет посвящена лишь одной законодательной инициативе — рассмотрению нашумевшего законопроекта об украинском языке, к которому нардепы приступили еще на прошлой неделе.

"Принятие обеспечит не менее 90% украинского языка на общенациональных телеканалах, не менее 50% названий газет и журналов на украинском языке в пунктах распространения, не менее 50% названий книг на украинском в книжных магазинах и издательствах, украиноязычное образование, — напомнил спикер ВР Андрей Парубий. — Пока сложно предположить, сколько еще нам времени понадобится для принятия закона в целом".

Это и неудивительно, ведь к инициативе подали 2082 правок. Так что, по словам парламентариев, до ранее намеченного плана на неделю руки вряд ли дойдут.

Эксперты считают, что "языковой" закон будут спешить принять, чтобы добавить себе баллов в предвыборной гонке.

"Это принципиально важный законопроект для некоторых политических сил накануне выборов. Думаю, он будет основным вопросом, ведь рассмотрение подобных законопроектов, в которых очень много правок, как правило, затягивается", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Его коллега Виталий Бала считает, что этот закон стоит принять как можно быстрее, чтобы избежать возможных манипуляций на языковой почве на выборах — как президентских, так и парламентских.

"Его надо было давно принять, чтобы уменьшить градус напряжения в контексте превентивных действий на будущее, поэтому надеюсь, что депутаты будут таки голосовать", — говорит Бала.

В стенах комитетов ВР произошло другое важное событие — свет увидела обновленная версия Избирательного кодекса, над которой корпела рабочая группа из 24 депутатов и общественников.

"С 16 апреля 2018-го до 11 марта 2019-го состоялось 43 заседания и было рассмотрено 4296 поправок. Теперь документ ждет три шага: рассмотрение на подкомитете по вопросам выборов и референдумов, рассмотрение на комитете по вопросам правовой политики и правосудия, второе чтение в сессионном зале", — пояснили в ГО "ОПОРА".

Напомним, журналисты "Сегодня" разобрались в инициативе и узнали, какие шансы на принятие. Подробнее читайте в материале: Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Также ранее стало известно, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к нардепам по поводу закона об украинском языке. Глава парламента напомнил, какой эффект дали квоты украинского языка для радио и ТВ.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.