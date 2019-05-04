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Как работают "украинские Javelin": в ВСУ показали эффектное видео

4 мая, 14:37

Бойцы ООС отработали применение "Стугны" против бронетехники условного противника

ПТРК "Стугна". Фото: скриншот
ПТРК "Стугна". Фото: скриншот.

Пока на Донбассе украинские ПТРК продолжают пугать вражеские танки, в тылу воины Объединенных сил продолжают совершенствовать навыки применения противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", сообщает Минобороны.

В частности, расчеты украинского ПТРК "Стугна-П" тренировались в отработке всего алгоритма действий по выдвижению на позиции, подготовки к применению и непосредственно уничтожению вражеских целей.

В ходе очередной тренировки расчеты показали полную боевую готовность к применению наших противотанковых ракетных комплексов против бронированных целей противника.

Как рассказывал ранее директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко, украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. Он отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов.

ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.

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Тег Донбасс, ВСУ, учения, птрк, Стугна

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