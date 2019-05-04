Как работают "украинские Javelin": в ВСУ показали эффектное видео

Бойцы ООС отработали применение "Стугны" против бронетехники условного противника

ПТРК "Стугна". Фото: скриншот.

Пока на Донбассе украинские ПТРК продолжают пугать вражеские танки, в тылу воины Объединенных сил продолжают совершенствовать навыки применения противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", сообщает Минобороны.

В частности, расчеты украинского ПТРК "Стугна-П" тренировались в отработке всего алгоритма действий по выдвижению на позиции, подготовки к применению и непосредственно уничтожению вражеских целей.

В ходе очередной тренировки расчеты показали полную боевую готовность к применению наших противотанковых ракетных комплексов против бронированных целей противника.

Как рассказывал ранее директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко, украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. Он отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов.

ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как работают "украинские Javelin": в ВСУ показали эффектное видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"