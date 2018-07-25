Как работают украинские снайперы: появилось мощное видео

Вчера, 11:00

Спецы из Вооруженных сил заставят российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов

Снайпер на позиции. Фото: скриншот
Снайпер на позиции. Фото: скриншот

Штаб Операции объединенных сил показал красивое видео, как снайперы Вооруженных сил Украины готовятся к выходу для выполнения боевой задачи.

Во всех общевойсковых бригадах Вооруженных сил Украины, которые вовлечены в состав Объединенных сил, продолжаются мероприятия по совершенствованию индивидуальных навыков и слаженности снайперских подразделений в целом.

"Кропотливая, очень тонкая работа, результатом которой является снайпер-профессионал, именно тот, кто заставит российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов. Задача снайпера – стать грозой врага, снайпера ВСУ такими и есть", – говорят военные.

Как сообщалось в июне, снайпер ВСУ попал пулеметчику боевиков на Донбассе прямо в лицо. Пулеметчик "ДНР" решил пострелять по позициям украинских морпехов, но нарвался на жесткую "ответку". Волонтер показал видео.

В прошлом году мы писали о девушке-снайпере из ВСУ, которая подстрелила троих боевиков на Донбассе. Украинский доброволец опубликовала видео, на котором запечатлено уничтожение врагов.

В то же время стало известно о снайперских планах врага. Пока у боевиков мало что получается на фронте и Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения.
военные, снайпер, ВСУ, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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