Как раскрутить свой видеоблог: советы экспертов

Сегодня, 18:48

Специалисты советуют внимательно подбирать тематику и направление своего контента


Заработать деньги или популярность, раскрутить бизнес, родной город или заинтересовать своим хобби миллионы пользователей соцсетей можно с помощью видеоблога, и в Украине становится все больше видеоблогеров. Собственные видео выкладывают и чиновники, и актеры, и школьники. Что, кроме камеры на смартфоне и желания, надо иметь и знать, чтобы раскрутить собственный видеоблог – узнавали журналисты "Сегодня".

Супругов Татьяну и Дмитрия Малковых в обычной одежде никто не узнает – их знают в образах Евангелины и Валерчика Будяков. Четыре месяца они развлекают зрителей в интернете. Муж и жена признаются, начинали просто с шутки, а получили бешеную популярность.

"Хотят снять полный метр с Будяками, прокатное кино в кинотеатрах, которое можно посмотреть. Более того, мы хотим сделать интернет-сериал", – рассказала Татьяна Малкова.

Руководитель столичного управления туризма Антон Тараненко тоже снимает видео, но рекламирует не себя, а Киев.

"Думаю, что именно сейчас надо доносить информацию через такие диджитал-каналы", – отметил Антон Тараненко.

Пиарщица с опытом Анна Лесюк тем кто только планирует сниматься для интернета, советует внимательно подбирать тематику и направление своего контента – это 90 процентов успеха.

"На волне котики, на волне детки, и на волне красивые девушки. Блогеру очень важно выбрать тему, в которой он будет экспертом. Он не может хвататься за все подряд... должна быть какая то одна ниша, в которой он себя чувствует уверенно", – отметила пиар-менеджер.

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А Мисс Кэти из Одессы разворачивает игрушки на камеру и делится впечатлениями со зрителями. Ее армия – миллионы подписчиков, а она еще даже не ходит в школу. Эксперты говорят, если правильно все рассчитать, популярным можно стать уже через 2-3 месяца.
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Источник:

"Сегодня"

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