Как распознать потенциальных обидчиков своих детей: эксперимент "Сегодня"

Жертвами задир обычно становятся неуверенные в себе дети, без коммуникативных навыков

Они бьют группами, жестоко, таскают за волосы и бросают на землю, чтобы потом добивать ногами. Но привлечь их к ответственности трудно, потому что они – дети.

Первый звонок действительно настоящий праздник для тысяч первоклашек. Чего не скажешь о родителях. Среди цветов они пытались разглядеть потенциальных обидчиков своих детей. Но как их распознать? Есть внешние признаки? И почему, когда дети бьют сверстников, – учителя молчат? На все вопросы пыталась ответить журналисты "Сегодня. Итоги". Они провели собственный эксперимент.

Носишь очки- "очкарик", полноватый – "Жиртрест", должен красивые оценки- "ботан" .Знаете не каждый 10-й взрослый на школьной линейке присматривается: может оскорбить его ребенка? К концу учебного года почти 70% школьников становятся жертвами постоянной травли, или буллинга.

Девушки бьют, парень подсказывает, как лучше бить, подружка снимает на телефон, и выкладывает в Интернет. Оттуда мама избитой Софии и узнала что такое буллинг. В школу этой осенью дочь не идет.

Каждый 5-й ученик, по статистике -инициатор буллинга. Бьют со злости, это если ребенка дома бьют, или – для самоутверждения. По количеству жертв буллинга Украина вошла в первую десятку стран Европы. Хотя распознать потенциального буллера можно заранее.

По словам Елены Рыхальской, детского психолога, первый признак ребенка буллера это гиперактивность которая при этом свойственна ребенку, не подчиняющемуся правилам, установленными учителями. Это агрессивное поведение ребенка. Можно кричать, а можно тихо дернуть за косичку.

Жертвами задир обычно становятся неуверенные в себе дети, без коммуникативных навыков. Если ребенок не посещал сад, она не знает, как реагировать. Это провоцирует буллера. И почему жертва не признается? Чтобы понять, нужно вспомнить, говорили ли вы когда-то детям такое?

"Ты сам виноват. Ты спровоцировал. Веди себя иначе ". Это такое послание, что "Родитель- не за меня". "Мне не помогут", – говорит Марина Сорокина, детский психолог.

Подростки часто замалчивают все из-за возраста.

"Я достаточно взрослый, я могу сам, мне стыдно обращаться за помощью". Идет некое обесценивание родителей. Подростничество, тот возраст, когда важно налаживать отношение с ребенком ", – говорит психолог.

Рассчитывать на школьных психологов бесполезно. Хотя они есть. Их более 15000, а школ 1600060. Так как раз на ваше чадо психолога может и не хватить. Поэтому родители сами должны контролировать состояние ребенка.

"Нарушение сна, нарушение режима питания, дети очень мало рассказывают о школе. Это повод поговорить. Родители могут гласит:" У меня так было ". Ребенок скажет:" И у меня так ", – говорит Екатерина Гольцберг, детский психолог.

Присмотреться стоит и к учителям. Которые тоже могут спровоцировать конфликт

"У нас спорить с учителем нельзя. Сиди ровно и тихо. Ученику трудно. Как только ребенок выходит за рамки – начинается буллинг", – говорит Лариса Самсонова, глава Департамента инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования и науки Украины.

Как остановить травлю? Журналисты обратились к эксперименту. Суть проста. Отреагируют ли взрослые на детскую ссору?

Полчаса психологического террора на многолюдной остановке. Пятеро взрослых проходят мимо. Один попытался защитить. Это и все. Психолог объясняет: у 90% людей срабатывает равнодушие, остальные-боятся, особенно если это крупная компания подростков. А вмешиваться необходимо. И даже тогда, когда ребенка бьют родители.

"Мы думаем, что родитель придет домой, заведет за угол и накажет еще больше. Но! Агрессивные родитель накажет ребенка так или иначе. Зато мы даем сигнал ребенку -это поведение не в рамках нормы. И – сигнал родителю – люди со стороны недовольны таким поведением ", – говорит психолог.

Мы не только молчаливо проходим мимо чужих детей, своих тоже игнорируем. 12.5 минут в сутки! Столько, по подсчетам международных психологов, родители общаются с детьми. Этого мало.

"Первый вопрос, который задают родители ребенку, когда приходят с работы:" Как там дела в школе? "Не как твои дела, эмоции, ощущения? 20 минут времени в день, глаза в глаза нужно. Не тогда, как ты на кухне готовишь и говоришь: "да-да, дочка рассказывай". Поговорить с ребенком это главное ", – объясняет эксперт.

Как научить ребенка самостоятельно противостоять буллингу? Мама избитой в Одессе школьницы в отчаянии.

"Я учила ее решать дела словами. Я смотрю видео, она стоит и ждет диалога, а получает по лицу ногами", – говорит она.

В Дании говорить обидчику "Стоп" учат еще в садике. В США контролировать свои эмоции и рассказывать обо всем взрослым учат в начальной школе. Детей прикрепляют к старшеклассникам. За драки – выгоняют.

Дочке Снежаны 9-ть. В прошлом году ее оскорблял ровесник. Драчуна перевели на другую программу обучения, чтобы не пересекался с Каталиной.

"Школа – они сразу реагируют. У них строгие есть законы, что можно говорить, что нельзя говорит, они друг друга не разрешают дразнить ни по каким признакам. Ни толстый, ни худой, ни коричневый, ни белый", – рассказывает Снежана.

Украинский школам хорошая статистика важнее. Поэтому учителя травли обычно не замечают, жертвы меняют школу за школой, или родители выясняют отношения с обидчиками. Но этого делать не стоит. Потому что жертву, говорят психологи, может накрыть новая волна издевательств.

Владиславе 12-ть. Она знает, два метода борьбы с травлей. О шоковый метод услышала от знаменитого Ника Вуйчича.

"Когда он учился в колледже, был парень, который его травил. Ник Вуйчич подошел и сказал: "Обними меня "Парень был в шоке", – говорит она.

А также авторский метод от Владиславы и одноклассников. Альтернативное поведение. Написали, сфотографировали и показывают в школе.

Ранее в Минобразования озвучили пугающую цифру — в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга — избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе, которое к тому же сняли на видео.

Официального определения буллинг до сих пор нет. Как и наказания за него. Родителей обидчика штрафуют на 51 гривну. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возможно ситуацию изменят новые штрафы. Депутаты предлагают взимать с родителей малолетних агрессоров 340-850 грн и учителей 850-1700, которые замалчивают факты травли. При повторном издевательстве – до 5000. Но пока это законопроект.