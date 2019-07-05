Как растет благосостояние граждан за счет добычи газа: норвежский опыт

Благодаря специальному нефтегазовому фонду жители Норвегии получают бесплатное образование, страховую медицину и помощь на декретный отпуск

Фото: АТ "Укргаздобыча".

Украина – один из лидеров в Европе по объемам залежей природного газа. Так, по оценкам аналитиков компании BP, запасы газа в Украине составляют 1,1 трлн кубометров. Среди всех европейских стран больше газа только в Норвегии (1,78 трлн кубометров), а третье место – за Нидерландами (0,8 трлн кубометров). Эти цифры оценочные, ведь поиск газа ведется постоянно. Причем, как мы уже писали, этот процесс очень дорогой, а две из трех пробуренных скважин оказываются непродуктивными. Тем не менее, крупнейшая украинская газодобывающая компания – "Укргаздобыча" – продолжает открывать новые залежи газа. В частности, два новых месторождения специалисты "Укргаздобычи" открыли буквально в июне.

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Мы выяснили, что могут получить обычные граждане в государстве с такими большими запасами газа. Для этого мы изучили опыт Норвегии – страны, где увеличению добычи газа радуются даже семьи с новорожденными, ведь их благосостояние напрямую связано с поступлениями от добычи углеводородов.

"У меня были соседи с новорожденным ребенком. Так вот, они около полугода провели дома. Им выплачивали зарплату в полном объеме, то есть им хватало абсолютно на все. Это была не просто единовременная выплата, а поддержка семьи в течение всего периода", - рассказывает украинка Оля Лаврик, которая переехала жить в Осло.

Фото: ​​​​АТ "Укргаздобыча".

Все расходы государство покрывает благодаря фонду национального благосостояния Норвегии. Этот фонд – крупнейший в мире: объем его активов превышает триллион долларов. Фонд основали в 1990-х годах и первоначально наполняли за счет сверхприбылей от продажи углеводородов – нефти и газа. Эти средства не просто накапливали, но и инвестировали. К примеру, в январе-марте 2019 фонд показал рекордную прибыль, заработав более 84 млрд долларов, что сопоставимо с размером всей экономики Украины в некоторые годы.

Деньги из этого фонда распределяются на бесплатное образование, страховую медицину и помощь по уходу за ребенком. В том числе и на ежегодный отпуск продолжительностью восемь недель. Причем платят не только матери ребенка, но и отцу: в Норвегии мужчин тоже отпускают в полноценный декретный отпуск вместе с женщинами.

"Ежегодно фонд выплачивает в министерство финансов 3% от дохода", – объясняет профессор норвежского университета Питтер Нор.

В государственной компании "Укргаздобыча" уверены, что Украина тоже может воплотить подобный опыт, развивая собственную добычу газа, в том числе с привлечением иностранных партнеров.

Фото: АТ "Укргаздобыча".

"Мы работаем во многих направлениях с международными партнерами. Это не только нефтесервисные услуги, это – партнерство, соглашения об увеличении добычи", - отмечает Юрий Нагорняк, директор по добыче" Укргаздобыча".

Кстати, в Украине уже сейчас жители регионов, в которых добывают газ, ощущают результат этой деятельности. Так, после вступления в силу закона о децентрализации ренты, о котором мы писали, 5% рентной платы за пользование недрами направляют непосредственно в бюджеты регионов, где эти недра разрабатывают. Речь идет о миллиардах гривен. За счет рентных поступлений ремонтируют больницы, детские сады, школы, дороги и другие социальные объекты.

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