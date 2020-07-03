Как рестораны используют бесконтактное обслуживание в условиях карантина

В ресторанах МакДональдз можно не стоять в очереди: заказ оформляется дистанционно с помощью терминалов самообслуживания, а приносят его прямо за столик

Эпидемия COVID-19 и карантинные ограничения серьезно изменили ситуацию на рынке общественного питания, выведя на первое место вопросы безопасности. Повышенные требования по безопасности во время пандемии выдвигают не только правительства разных стран, но и многие клиенты кафе и ресторанов. Поэтому многим заведениям общепита пришлось перестраиваться буквально на ходу. Некоторые представители ресторанного бизнеса еще до пандемии начали выстраивать принципиально новые системы организации обслуживания, предполагающие максимальный перевод всех организационных процессов онлайн. Только если раньше такие системы задумывались как ответ на всеобщую диджитализацию, то теперь они больше других отвечают требованиям социального дистанцирования и поэтому могут стать трендом на многие годы.

Один из примеров – модернизированные рестораны МакДональдз с "опытом будущего". В заведениях такого типа не нужно стоять в очереди – заказ оформляется дистанционно, с помощью терминалов самообслуживания и цифрового меню, а принести его могут клиенту прямо за столик.

Обычные кассы тоже остались, но зоны приема заказов и ожидания разделены.

Рестораны с опытом будущего начали открываться несколько лет назад. В ближайшие годы сеть планирует перевести все рестораны в этот формат.

Итак, каким же должно быть безопасное обслуживание в ресторанах в период эпидемии?

Посетителя впустят в зал или на террасу, только когда там будет не больше людей, чем требуют карантинные правила. Возможно, придется немного подождать, но вход и выход из ресторана разделены, так что нет риска столкнуться в дверях с теми, кто уже покидает заведение. На полу зала размещены наклейки, которые укажут, в какую зону нужно пройти, чтобы сделать заказ и при этом как можно меньше пересекаться с другими посетителями.

Возле касс и терминала самообслуживания также есть наклейки, которые подскажут, какой должна быть безопасная дистанция между посетителями в очереди – 1,5 метра.

Терминалы самообслуживания позволяют сделать заказ и оплатить его полностью бесконтактно. Сам заказ помещается в одноразовый пакет, а сотрудники ресторана теперь передают пакет так, чтобы не прикасаться к клиенту.

Конечно, кроме всего этого во всех ресторанах предпринимаются меры по поддержанию чистоты и гигиены. Везде – у входа, возле касс, в зале – расставлены диспенсеры с дезинфектором.

Терминалы оплаты обеззараживаются каждый час. Также каждые четверть часа дезинфицируют руки в перчатках сотрудники на кассах. Каждый час такими же растворами обрабатываются ручки входных дверей, диспенсеры для дезинфекторов, декор. Столы и стулья протираются дезинфицирующим раствором после каждого посетителя.

Сотрудники перед началом смены и после нее проходят обязательный температурный скрининг, а на смене обязательно находятся в масках и перчатках, которые часто меняются. Одноразовые перчатки меняются раз в час, маски – каждые три часа или, по необходимости, чаще. Кроме того, как и до карантина, сотрудники обязаны мыть руки каждый час.

Также раз в час дезинфицируются все поверхности на кухне и в зоне обслуживания.

В компании заверяют, что усиленные стандарты безопасности и гигиены будут продолжать действовать, пока не отступит угроза коронавируса.

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